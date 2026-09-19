La tensión vuelve a subir en Medio Oriente y este sábado 19 de septiembre varios acontecimientos pusieron nuevamente a la región bajo los reflectores.

El más reciente ocurrió en Arabia Saudita, donde los hutíes de Yemen intentaron atacar Riad con un misil balístico.

El episodio provocó nuevas alertas de seguridad de Estados Unidos para sus ciudadanos en la zona, mientras Donald Trump regresó antes de lo previsto a la Casa Blanca y Benjamin Netanyahu modificó su próxima visita a Estados Unidos.

Pero, ¿qué está pasando exactamente? Aquí te explicamos, paso a paso, cómo se conectan estos acontecimientos.

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🇾🇪💥🇸🇦 Los hutíes de Yemen aseguran haber atacado Riad y varias instalaciones de la petrolera Saudi Aramco en el oeste de Arabia Saudí.



En el vídeo se observa una columna de humo procedente de un incendio en una instalación de Saudi Aramco situada cerca del aeropuerto de Riad. pic.twitter.com/Ia4OXKKhGO — Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@Darwin_48) September 20, 2026

¿Qué pasó en Arabia Saudita?

La jornada comenzó con una nueva escalada entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen, pues, este sábado, Arabia Saudita confirmó que sus defensas interceptaron un misil balístico lanzado por los hutíes hacia Riad, la capital del país.

De acuerdo con Associated Press, se trata del primer ataque de este tipo contra la ciudad desde que se intensificaron los combates entre las fuerzas sauditas y el grupo yemení.

Las autoridades también informaron que fueron frustrados otros ataques contra zonas de Arabia Saudita, entre ellas Yanbu, Taif, Bisha y Farasan.

Los hutíes, por su parte, aseguraron haber lanzado misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra objetivos considerados estratégicos en Riad, además de una instalación de la petrolera Aramco en Yanbu; Algunas de estas afirmaciones no han podido ser verificadas de manera independiente.

El ataque ocurrió después de que durante la madrugada se activaran alertas por una posible amenaza aérea en Riad; también fueron reportadas explosiones y una columna de humo cerca del aeropuerto internacional Rey Khalid.

¿Por qué Estados Unidos alertó a sus ciudadanos?

Ante el aumento de los enfrentamientos entre los hutíes y Arabia Saudita, distintas representaciones diplomáticas estadounidenses en Medio Oriente emitieron advertencias para sus ciudadanos.

La Embajada de Estados Unidos en Israel pidió extremar la vigilancia y advirtió sobre la posibilidad de cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones en los viajes, y otras misiones estadounidenses difundieron recomendaciones similares.

¿Trump regresó antes de tiempo a la Casa Blanca?

En medio de este escenario, Donald Trump también modificó su agenda, pues tras los ataques, el presidente estadounidense interrumpió su descanso de fin de semana en Camp David y regresó antes de lo previsto a la Casa Blanca.

Sin embargo, la Casa Blanca no ha explicado públicamente el motivo de su regreso anticipado, por lo que no existe confirmación oficial de que Trump haya regresado específicamente por el ataque de los hutíes, por la situación con Irán o por alguna operación militar concreta.

⚡ #AHORA | Donald Trump regresó de Camp David a la Casa Blanca antes de lo previsto, en una jornada marcada por las alertas emitidas por las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente, que recomendaron evitar viajes ante el aumento de la tensión regional.… — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 20, 2026

¿Qué pasó con Netanyahu?

Benjamin Netanyahu también cambió sus planes para su próxima visita a Estados Unidos.

El primer ministro israelí redujo su estancia y modificó su itinerario para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El cambio ocurre mientras Israel continúa involucrado en distintos frentes del conflicto regional, incluidos Gaza y Líbano.

Sin embargo, al igual que ocurre con Trump, no se ha confirmado que el ajuste de la agenda de Netanyahu sea una respuesta directa al ataque contra Arabia Saudita o a una nueva acción de Irán.

La tensión en Medio Oriente sigue aumentando mientras Irán, Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel mantienen distintos frentes abiertos.

El ataque de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudita, las alertas emitidas por Estados Unidos y el regreso anticipado de Donald Trump a la Casa Blanca mantienen la atención sobre lo que pueda ocurrir en las próximas horas.

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