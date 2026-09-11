Bodega Aurrera remata batería de cocina Ekco con descuento de $751 pesos: 12 piezas antiadherentes con mango de acero y tapa de vidrio templado

Al momento de renovar el equipamiento completo de la cocina una opción importante es buscar elementos con interior antiadherente para facilitar el uso cotidiano. Bodega Aurrera tiene disponible este requerimiento: la batería de cocina Ekco de 12 piezas en color rojo con recubrimiento antiadherente interior, mangos de acero y tapas de vidrio templado por $1,179 pesos.

El precio actual de este paquete tiene un descuento de $751 respecto a los $1,930 que marca su precio de catálogo original. Además la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Características destacadas de la batería Ekco 12 piezas en Bodega Aurrera

La característica más destacada de esta batería es la combinación de exterior de aluminio con acabado rojo llamativo, interior antiadherente y tapas de vidrio templado, configuración que ofrece tres ventajas prácticas: durabilidad y buena distribución del calor del aluminio, facilidad de limpieza y cocción con poca cantidad de aceite del antiadherente interior con visualización directa del contenido durante la cocción sin necesidad de destapar. Las tapas de vidrio templado incluyen salida de vapor característica para evitar acumulación de presión durante la cocción.

Batería de Cocina Ekco 12 piezas en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

El paquete de 12 piezas completas incluye una combinación amplia de sartenes en distintos tamaños, ollas con tapas, cacerolas y accesorios que cubren las necesidades cotidianas de cocina para una familia estándar mexicana de 3 a 5 integrantes. Los mangos de acero ofrecen resistencia extendida al uso prolongado, soporte firme durante preparaciones voluminosas y durabilidad frente al uso cotidiano.

Entre sus características destacan:

Marca Ekco batería completa

batería completa Total 12 piezas completas

completas Color rojo exterior

exterior Material exterior aluminio

Interior con recubrimiento antiadherente

Mangos de acero resistentes

resistentes Tapas de vidrio templado con salida de vapor

con salida de vapor Compatible con estufas de gas y eléctricas

Limpieza sencilla con agua jabonosa y esponja suave

Uso con poca cantidad de aceite

Sartenes en múltiples tamaños

Ollas con tapa incluidas

Cacerolas incluidas

Ideal para familias medianas mexicanas

Garantía oficial Ekco México

La batería cuenta con garantía oficial del fabricante Ekco cubriendo defectos de fabricación en el exterior de aluminio, recubrimiento antiadherente interior, mangos de acero, tapas de vidrio templado y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía, particularmente evitar utensilios metálicos que puedan rayar el recubrimiento antiadherente interior durante el uso cotidiano.

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