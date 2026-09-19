Mientras todos buscan el nuevo iPhone 18 Pro, Walmart remata el iPhone 17 Pro con más de $4,500 pesos de ahorro y meses sin intereses

Apple acaba de lanzar el iPhone 18 Pro en México a un precio de $31,999. Mientras las miradas se centran en el nuevo modelo de la marca, Walmart tiene el iPhone 17 Pro, en su versión de 256 GB y color azul profundo, con un ahorro de $4,705 pesos sobre su precio original.

El equipo cuenta con diseño unibody de aluminio, chip A19 Pro y un sistema de cámaras avanzado. Esto es lo que tienes que saber sobre la promoción

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¿Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro en Walmart y cómo se puede pagar?

El iPhone 17 Pro costaba inicialmente $28,404 pesos en Walmart, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $23,699 pesos, es decir, con un ahorro de $4,705 pesos.

El equipo se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses, o en hasta 8 plazos con la opción de Cashi más aplazo. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $7,899.67

6 MSI de $3,949.83

9 MSI de $2,633.22

12 MSI de $1,974.92

El producto puede recibirse en menos de 24 horas.

Walmart tiene el iPhone 17 Pro en descuento y con meses sin intereses. (Walmart)

¿Qué características tiene este iPhone 17 Pro a la venta en Walmart?

Según describe Walmart, el iPhone 17 Pro cuenta con diseño unibody de aluminio forjado en caliente. El frente y la parte posterior están protegidos con Ceramic Shield, que lo hace 4 veces más resistente a los golpes, mientras que el nuevo Ceramic Shield 2 en el frente ofrece una resistencia a los rayones 3 veces mayor que modelos anteriores.

El sistema de cámaras incluye una cámara trasera de 48 MP con zoom óptico de hasta 8x, el mayor rango de zoom visto hasta ahora en un iPhone según la marca. La cámara frontal, de tipo Center Stage, es de 18 MP y permite captura dual, es decir, grabar al mismo tiempo con la cámara frontal y una trasera.

El equipo a la venta en Walmart funciona con el chip A19 Pro, que Apple describe como el más potente que ha tenido un iPhone hasta su lanzamiento, con un rendimiento continuo hasta 40% superior. La batería, gracias al diseño unibody que libera más espacio interno, ofrece hasta 33 horas de reproducción de video, con carga rápida de hasta 50% en 20 minutos.

El iPhone 17 Pro viene con iOS 26, que incorpora el nuevo diseño Liquid Glass, además de Apple Intelligence integrado. También cuenta con funcionalidades satelitales, que permiten enviar mensajes y Tapbacks sin cobertura ni wifi, y pedir ayuda automáticamente en caso de un accidente grave de auto si el usuario no puede hacerlo.

En cuanto a conectividad, el equipo tiene Wi-Fi, redes 5G y Bluetooth 6, y se activa mediante eSIM, lo que ofrece mayor flexibilidad y seguridad, especialmente al viajar a otro país. El equipo viene desbloqueado y cuenta con 8 GB de memoria RAM.

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