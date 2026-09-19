Costco remata batería de cocina Gotham Steel de 10 piezas con ollas, sartenes y cacerolas: tiene $600 pesos de descuento

Renovar la batería completa de cocina con un modelo premium de acero inoxidable libre de materiales sintéticos convencionales suele requerir una inversión considerable dentro del segmento cocina alternativa que gana cada vez más audiencia entre familias mexicanas. Costco tiene disponible la batería Gotham Steel de 10 piezas fabricada sin PTFE, PFOS ni PFOA, compatible con todo tipo de cocinas incluida inducción.

Este paquete se cotiza actualmente en $2,399 pesos frente al precio original de catálogo de $2,999 pesos, ahorro directo de $600 pesos para socios activos con envío incluido sin costo adicional. La promoción está vigente del 14 al 20 de septiembre de 2026 y aplica exclusivamente para socios con membresía Costco activa hasta agotar existencias.

Gotham Steel Batería de Cocina de Acero Inoxidable en Costco (Costco)

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Características destacadas de la batería Gotham Steel de 10 piezas

La característica más destacada de esta batería es la combinación de acero inoxidable de primera calidad libre de PTFE, PFOS y PFOA junto con compatibilidad para todo tipo de cocinas incluida inducción, configuración premium que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a las baterías convencionales del segmento accesible. La ausencia de estos tres químicos representa una alternativa valorada por audiencia consciente que prefiere materiales sin sustancias potencialmente nocivas para la salud, característica editorial que amplifica la utilidad práctica del set en hogares con niños pequeños o con sensibilidad frente a materiales sintéticos.

Las piezas incluidas cubren las necesidades básicas de cocina para una familia estándar mexicana: dos sartenes de 20.3 y 25.4 centímetros, dos cacerolas con tapa de 1.42 y 2.37 litros, una olla con tapa de 4.73 litros y dos almohadillas protectoras de 42 centímetros. La resistencia térmica hasta 260 grados centígrados permite alternar entre estufa y horno sin cambiar de recipiente durante preparaciones que requieren ambos métodos de cocción. Las asas ergonómicas con doble remache proporcionan un agarre seguro y cómodo para manejo sencillo durante todo el ciclo de uso.

Entre sus características destacan:

Marca Gotham Steel batería completa

batería completa Total 10 piezas completas

completas Material principal acero inoxidable premium

premium Libre de PTFE, PFOS y PFOA

Compatible con inducción y todo tipo de cocinas

y todo tipo de cocinas Resistente hasta 260 grados centígrados

Apto para estufa y horno

Asas ergonómicas con doble remache

1 Sartén de 20.3 cm

1 Sartén de 25.4 cm

1 Cacerola con tapa de 1.42 litros

1 Cacerola con tapa de 2.37 litros

1 Olla con tapa de 4.73 litros

2 Almohadillas protectoras de 42 cm

Apta para lavavajillas (recomendado lavado manual)

La batería cuenta con garantía oficial del fabricante Gotham Steel cubriendo defectos de fabricación en el acero inoxidable, asas ergonómicas, tapas y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante para esta línea específica. La cobertura aplica siempre que la compra se realice directamente con Costco como distribuidor autorizado, por lo que conviene conservar el ticket de compra oficial.

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