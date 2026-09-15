Los hogares que necesitan renovar por completo el equipamiento de cocina en una sola compra frecuentemente prefieren los sets XXL premium con más de 40 piezas que integran ollas, sartenes, cuchillos y accesorios de servicio en un solo paquete comercial de marca internacional reconocida. Liverpool tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento específico: la batería Tramontina Starflon Max de 46 piezas con recubrimiento antiadherente premium.

El precio actual de este set se ubica en $1,799 pesos frente a los $2,239 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $440 pesos menos que su valor tradicional — prácticamente $500 pesos directos. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Batería de cocina Tramontina en Liverpool (Liverpool)

Características destacadas de la batería Tramontina Starflon Max 46 piezas

La característica más destacada de esta batería es la combinación de recubrimiento antiadherente Starflon Max, exterior de aluminio reforzado y set completo con 46 piezas, configuración premium que ofrece tres ventajas prácticas complementarias: recubrimiento antiadherente exclusivo Tramontina de alta duración vs antiadherentes estándar del segmento accesible, durabilidad y buena distribución del calor del aluminio reforzado, cantidad amplia de piezas que cubre necesidades cotidianas completas, accesorios de servicio y cuchillos incluidos sin necesidad de comprar por separado.

El paquete de 46 piezas representa uno de los formatos XXL más amplios del segmento cocina en el mercado mexicano, ubicándose considerablemente por encima de las baterías convencionales de 10 a 20 piezas del segmento accesible. Esta cantidad permite equipar completamente una cocina familiar desde cero + reemplazar utensilios desgastados por completo + tener sartenes de distintos tamaños disponibles para múltiples preparaciones simultáneas + contar con cuchillos y accesorios de servicio integrados en el mismo paquete comercial.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Starflon Max

línea Total 46 piezas completas formato XXL premium

completas formato XXL premium Recubrimiento antiadherente Starflon Max exclusivo

exclusivo Material exterior aluminio reforzado

Incluye ollas + sartenes + cacerolas

Incluye cuchillos integrados

integrados Incluye accesorios de servicio

Compatible con estufas de gas y eléctricas

Compatible con vitrocerámica

Limpieza sencilla con agua jabonosa y esponja suave

Uso con poca cantidad de aceite

Sartenes en múltiples tamaños

Ollas con tapa incluidas

Garantía oficial Tramontina México

La batería cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en el recubrimiento antiadherente Starflon Max, exterior de aluminio reforzado, mangos, tapas, cuchillos incluidos y accesorios originales del empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía, particularmente evitar utensilios metálicos que puedan rayar el recubrimiento antiadherente interior y evitar el lavavajillas para los cuchillos según recomendaciones oficiales Tramontina para preservar el filo durante los años de vida útil del set.

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