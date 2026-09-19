El error que comete la mayoría al comprar su sartén antiadherente, según Profeco

Guiarse únicamente por la popularidad de una marca o por el tamaño de la pieza es el error más recurrente al elegir una sartén antiadherente para el hogar.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) demostró a través de sus pruebas de laboratorio que pagar un costo elevado por un modelo de gran renombre no garantiza la durabilidad del antiadherente ni la distribución uniforme del calor. El verdadero criterio para hacer una compra inteligente radica en revisar la calidad de los materiales, el grosor del recubrimiento y el desempeño térmico de la pieza.

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¿Por qué guiarse por la marca o la apariencia es un error al elegir una sartén antiadherente según la Profeco?

El consumidor promedio suele asumir que adquirir un modelo de marca famosa asegura una calidad superior al cocinar. La Profeco comprobó que este enfoque es erróneo, ya que varios modelos costosos o de marcas populares mostraron deficiencias en la durabilidad del recubrimiento o en el desprendimiento de los alimentos.

El análisis técnico demostró que marcas reconocidas como Basconia o Tramontina presentaron fallas en la resistencia de su teflón o en las pruebas de antiadherencia con huevo y leche. En contraste, modelos mexicanos menos difundidos como los de EcoAdvance o Vita alcanzaron calificaciones perfectas al permitir cocinar sin grasa.

¿Cuáles son las pruebas de calidad que realizó la Profeco en las sartenes antiadherentes?

La Profeco sometió las piezas a pruebas térmicas precalentando la base a 150 °C para cocinar huevo sin grasa y evaporar leche entera, comprobando que la película quemada se desprendiera pasando la esponja solo una vez.

Los criterios de desempeño que determinan el verdadero valor de la sartén incluyen factores clave de fabricación:

Distribución homogénea del calor: verificación de que la base caliente de forma uniforme, falla detectada en un modelo de la marca Cocina Mía .

verificación de que la base caliente de forma uniforme, falla detectada en un modelo de la marca . Acabados sin defectos: comprobación de que no existan poros ni bordes filosos, imperfección hallada en el aro metálico de un modelo de Sinsa .

comprobación de que no existan poros ni bordes filosos, imperfección hallada en el aro metálico de un modelo de . Seguridad en mangos: evaluación de que el material de agarre se autoextinga en menos de 30 segundos si entra en contacto directo con fuego.

Estos son los mejores y peores sartenes del mercado (Archivo)

¿Cómo cuidar la sartén antiadherente para evitar que el recubrimiento se dañe rápidamente?

El mantenimiento adecuado de la superficie antiadherente extiende la vida útil de la sartén y evita que los componentes sintéticos se degraden sobre la comida. La Profeco recomienda curar la pieza antes del primer uso lavándola con jabón líquido, untando aceite en el interior y calentándola a fuego bajo durante dos minutos.

Preservar el estado del antiadherente en la cocina requiere seguir reglas básicas de manejo diario:

Utensilios adecuados: exclusivamente palas de madera o nylon para prevenir rayaduras profundas.

exclusivamente palas de madera o nylon para prevenir rayaduras profundas. Lavado cuidadoso: esperar a que el metal se enfríe antes de lavar con esponja suave, evitando fibras metálicas o detergentes en polvo.

esperar a que el metal se enfríe antes de lavar con esponja suave, evitando fibras metálicas o detergentes en polvo. Control de temperatura: cocinar preferentemente a fuego lento y evitar dejar el recipiente vacío sobre la estufa encendida.

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