Bodega Aurrera remata batería de cocina T-Fal con descuento de $1,390 pesos: 10 piezas antiadherentes color negro con mango de baquelita

Los hogares mexicanos que buscan renovar por completo el equipamiento básico de la cocina sin comprar piezas individuales por separado frecuentemente prefieren los paquetes completos de baterías de marca reconocida internacional. Bodega Aurrera tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento: la batería de cocina T-Fal Initiatives de 10 piezas en color negro con recubrimiento antiadherente Thermo-Spot.

El precio actual de este paquete se ubica en $2,179 pesos frente a los $3,569 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $1,390 pesos menos que su valor tradicional. La compra puede completarse desde la tienda en línea o directamente en las sucursales del formato bodega según disponibilidad regional.

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Características destacadas de la batería T-Fal Initiatives 10 piezas

La característica más destacada de esta batería es el recubrimiento antiadherente Thermo-Spot, tecnología insignia del fabricante francés que incluye un indicador térmico rojo en el centro de la sartén que cambia de color cuando la superficie alcanza la temperatura ideal para cocinar, evitando quemar los alimentos por exceso de calor o desperdiciar tiempo esperando que el utensilio esté listo. El recubrimiento antiadherente permite cocinar con muy poca cantidad de aceite y facilita la limpieza posterior con agua jabonosa y esponja suave.

Batería de cocina T-Fal en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

El paquete de 10 piezas completas incluye una combinación de sartenes en distintos tamaños, ollas con tapas y accesorios que cubren las necesidades básicas de cocina para una familia estándar mexicana de 3 a 5 integrantes. Los mangos de baquelita resistente al calor aseguran un agarre firme durante el uso sin transmitir la temperatura del fuego a las manos, característica esencial para preparaciones prolongadas.

Entre sus características destacan:

Marca T-Fal modelo Initiatives

modelo Total 10 piezas completas

completas Color negro

Recubrimiento antiadherente Thermo-Spot

Indicador térmico rojo para temperatura ideal

Mangos de baquelita resistente al calor

resistente al calor Exterior de aluminio reforzado

Compatible con estufas de gas y eléctricas

Limpieza sencilla con agua jabonosa y esponja suave

Uso con poca cantidad de aceite

Sartenes en múltiples tamaños

Ollas con tapa incluidas

Ideal para familias medianas mexicanas

Garantía oficial T-Fal México

La batería cuenta con garantía oficial T-Fal México de 1 año cubriendo defectos de fabricación del recubrimiento antiadherente, mangos de baquelita, tapas y accesorios originales incluidos en el empaque. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido en el empaque para preservar la vigencia de la garantía, particularmente evitar utensilios metálicos que puedan rayar el antiadherente durante el uso cotidiano.

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