Liverpool rebaja en $420 pesos el set de licuadora Black + Decker de 3 velocidades y filtro de infusión

Preparar smoothies, aguas saborizadas frías, salsas caseras y bebidas coladas en el mismo equipo doméstico suele requerir accesorios adicionales. Liverpool tiene disponible una alternativa importante para este requerimiento específico: el set licuadora Black+Decker BL1350G de 3 velocidades con filtro de infusión incluido, disponible con envío gratis a todo el país.

El precio actual de este set se ubica en $1,727 pesos frente a los $2,159 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $431 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 9 meses con pagos de $215.90 pesos cada uno, aunque es importante mencionar que este plan puede acumular cargo adicional respecto al precio de contado.

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Características del set licuadora Black+Decker BL1350G en Liverpool

La característica más destacada de este set es la combinación de vaso de 1.5 litros con tres velocidades ajustables y filtro de infusión incluido, configuración específica que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a las licuadoras convencionales del segmento accesible sin accesorios adicionales. Las tres velocidades permiten adaptar la potencia según el tipo de preparación específica: velocidad baja para mezclar salsas suaves, velocidad media para smoothies y jugos naturales, velocidad alta para triturar hielo y frutos secos duros.

Set licuadora BL en Liverpool (Liverpool)

El filtro de infusión representa una característica editorial diferencial premium para audiencia interesada en preparar aguas saborizadas naturales, bebidas frutales coladas o infusiones frías durante los meses calurosos del año. La capacidad de 1.5 litros del vaso resulta cómoda para preparar cantidades familiares en un solo ciclo sin necesidad de dividir las preparaciones en múltiples operaciones consecutivas.

Entre sus características destacan:

Marca Black+Decker modelo BL1350G

modelo Categoría set licuadora con accesorios

con accesorios 3 velocidades ajustables

ajustables Capacidad del vaso 1.5 litros

Color gris claro

Filtro de infusión incluido

incluido Voltaje 127V estándar

estándar Envío gratis a todo el país

a todo el país Compatible con Click and Collect en tienda

Garantía oficial Black+Decker México

El set cuenta con garantía oficial Black+Decker México cubriendo defectos de fabricación del motor, sistema eléctrico, cuchillas de acero inoxidable, vaso y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante estadounidense para esta línea específica. La cobertura estándar del segmento pequeños electrodomésticos suele incluir período básico según política vigente del fabricante. Liverpool ofrece opcionalmente el plan +Garantía Liverpool con reemplazo por 1 año en electricos ante fallas o descargas eléctricas por $323.85 pesos adicionales al momento de la compra, característica que amplifica la protección al consumidor durante el primer año de uso familiar cotidiano.

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