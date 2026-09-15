La batería de cocina cuenta con dos categorías muy diferentes en sus recubrimientos: los antiadherentes tradicionales tipo PTFE (comúnmente conocidos como teflón) y los recubrimientos cerámicos que se popularizaron durante los últimos años como alternativa saludable. Tramontina explica en su blog corporativo oficial las diferencias específicas, beneficios, desventajas, cuidados requeridos y qué modelo combina mejor con cada tipo de cocina.

Según la información oficial publicada en el blog global de la marca brasileña, la elección entre antiadherente convencional y cerámico depende de varios factores prácticos: hábitos de cocción cotidianos, tipo de estufa, sensibilidad de audiencia frente a materiales sintéticos, presupuesto disponible, expectativa de vida útil y estética preferida para la cocina doméstica.

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Beneficios y desventajas del antiadherente tipo PTFE según Tramontina

El recubrimiento antiadherente tradicional tipo PTFE (politetrafluoroetileno) es el más ampliamente disponible en el segmento cocina mexicano y presenta ventajas técnicas verificables según Tramontina que lo mantienen como una opción popular para uso familiar cotidiano:

Superficie extremadamente lisa que evita que los alimentos se peguen durante la cocción

que evita que los alimentos se peguen durante la cocción Permite cocinar con muy poca cantidad de aceite para una alimentación más saludable

para una alimentación más saludable Fácil limpieza con esponja suave sin necesidad de estropajo metálico

con esponja suave sin necesidad de estropajo metálico Distribución uniforme del calor durante los ciclos de cocción

durante los ciclos de cocción Ideal para preparaciones delicadas como huevospa, panqueques, pescado y salsas

Amplia disponibilidad y precio accesible en el mercado mexicano

y precio accesible en el mercado mexicano Línea premium Tramontina Starflon Max con recubrimiento reforzado de larga duración

Sin embargo, el antiadherente PTFE presenta desventajas técnicas verificables que Tramontina recomienda considerar: sensibilidad a rayones si se usan utensilios metálicos, vida útil menor si no se cuida adecuadamente, temperatura máxima limitada respecto al cerámico y reemplazo inevitable cuando el recubrimiento se daña visible.

Beneficios y desventajas del recubrimiento cerámico según Tramontina

El recubrimiento cerámico representa la alternativa premium al antiadherente PTFE tradicional y ha ganado popularidad entre audiencia preocupada por materiales alternativos en utensilios de cocina. Según Tramontina, las ventajas técnicas del cerámico son:

Libre de PTFE, PFOA y otras sustancias químicas convencionales

y otras sustancias químicas convencionales Alternativa saludable percibida por audiencia consciente

Resistencia a temperaturas más altas que el antiadherente PTFE

que el antiadherente PTFE Estética premium con colores llamativos disponibles (línea Tunis azul mediterráneo y rosa trufado)

disponibles (línea Tunis azul mediterráneo y rosa trufado) Fácil limpieza en condiciones nuevas

en condiciones nuevas Compatible con líneas sustentables Tramontina (Veronese en aluminio reciclado)

Las desventajas técnicas verificables del recubrimiento cerámico según Tramontina incluyen: vida útil del antiadherente cerámico típicamente menor que PTFE premium, puede perder propiedades antiadherentes con uso prolongado, requiere cuidados específicos para preservar durabilidad, precio generalmente mayor al PTFE convencional y sensibilidad a cambios bruscos de temperatura durante la cocción cotidiana.

Qué recubrimiento elegir según tipo de cocina doméstica

Tramontina identifica varios criterios verificables oficiales para orientar la decisión entre antiadherente PTFE y cerámico según el perfil específico del hogar:

Cocina cotidiana intensiva con preparaciones múltiples diarias: antiadherente Starflon Max premium

con preparaciones múltiples diarias: antiadherente Starflon Max premium Preocupación por materiales sintéticos o presencia de hijos pequeños: recubrimiento cerámico

o presencia de hijos pequeños: recubrimiento cerámico Presupuesto controlado : antiadherente PTFE convencional

: antiadherente PTFE convencional Estética premium con colores llamativos: cerámico línea Tunis

con colores llamativos: cerámico línea Tunis Sostenibilidad y materiales reciclados : cerámico línea Veronese en aluminio reciclado

: cerámico línea Veronese en aluminio reciclado Cocina con altas temperaturas frecuentes: cerámico resistente a mayor calor

frecuentes: cerámico resistente a mayor calor Uso ocasional o cocina secundaria: antiadherente accesible convencional

o cocina secundaria: antiadherente accesible convencional Renovación completa periódica: cerámico con reemplazo cada 2-3 años

La marca recomienda además considerar factores adicionales como el tipo de estufa (gas, eléctrica, vitrocerámica y inducción) para verificar la compatibilidad específica del modelo elegido con la instalación doméstica.

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