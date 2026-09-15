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Antiadherente o cerámico en la batería de cocina: Tramontina explica los beneficios y desventajas de su uso

La marca oficial detalla las diferencias técnicas verificables para elegir según necesidades cotidianas.

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3 minutos lectura
Escrito por: Sebastian Purgart

La batería de cocina cuenta con dos categorías muy diferentes en sus recubrimientos: los antiadherentes tradicionales tipo PTFE (comúnmente conocidos como teflón) y los recubrimientos cerámicos que se popularizaron durante los últimos años como alternativa saludable. Tramontina explica en su blog corporativo oficial las diferencias específicas, beneficios, desventajas, cuidados requeridos y qué modelo combina mejor con cada tipo de cocina.

Según la información oficial publicada en el blog global de la marca brasileña, la elección entre antiadherente convencional y cerámico depende de varios factores prácticos: hábitos de cocción cotidianos, tipo de estufa, sensibilidad de audiencia frente a materiales sintéticos, presupuesto disponible, expectativa de vida útil y estética preferida para la cocina doméstica.

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Beneficios y desventajas del antiadherente tipo PTFE según Tramontina

El recubrimiento antiadherente tradicional tipo PTFE (politetrafluoroetileno) es el más ampliamente disponible en el segmento cocina mexicano y presenta ventajas técnicas verificables según Tramontina que lo mantienen como una opción popular para uso familiar cotidiano:

  • Superficie extremadamente lisa que evita que los alimentos se peguen durante la cocción
  • Permite cocinar con muy poca cantidad de aceite para una alimentación más saludable
  • Fácil limpieza con esponja suave sin necesidad de estropajo metálico
  • Distribución uniforme del calor durante los ciclos de cocción
  • Ideal para preparaciones delicadas como huevospa, panqueques, pescado y salsas
  • Amplia disponibilidad y precio accesible en el mercado mexicano
  • Línea premium Tramontina Starflon Max con recubrimiento reforzado de larga duración

Sin embargo, el antiadherente PTFE presenta desventajas técnicas verificables que Tramontina recomienda considerar: sensibilidad a rayones si se usan utensilios metálicos, vida útil menor si no se cuida adecuadamente, temperatura máxima limitada respecto al cerámico y reemplazo inevitable cuando el recubrimiento se daña visible.

Beneficios y desventajas del recubrimiento cerámico según Tramontina

El recubrimiento cerámico representa la alternativa premium al antiadherente PTFE tradicional y ha ganado popularidad entre audiencia preocupada por materiales alternativos en utensilios de cocina. Según Tramontina, las ventajas técnicas del cerámico son:

  • Libre de PTFE, PFOA y otras sustancias químicas convencionales
  • Alternativa saludable percibida por audiencia consciente
  • Resistencia a temperaturas más altas que el antiadherente PTFE
  • Estética premium con colores llamativos disponibles (línea Tunis azul mediterráneo y rosa trufado)
  • Fácil limpieza en condiciones nuevas
  • Compatible con líneas sustentables Tramontina (Veronese en aluminio reciclado)

Las desventajas técnicas verificables del recubrimiento cerámico según Tramontina incluyen: vida útil del antiadherente cerámico típicamente menor que PTFE premium, puede perder propiedades antiadherentes con uso prolongado, requiere cuidados específicos para preservar durabilidad, precio generalmente mayor al PTFE convencional y sensibilidad a cambios bruscos de temperatura durante la cocción cotidiana.

Qué recubrimiento elegir según tipo de cocina doméstica

Tramontina identifica varios criterios verificables oficiales para orientar la decisión entre antiadherente PTFE y cerámico según el perfil específico del hogar:

  • Cocina cotidiana intensiva con preparaciones múltiples diarias: antiadherente Starflon Max premium
  • Preocupación por materiales sintéticos o presencia de hijos pequeños: recubrimiento cerámico
  • Presupuesto controlado: antiadherente PTFE convencional
  • Estética premium con colores llamativos: cerámico línea Tunis
  • Sostenibilidad y materiales reciclados: cerámico línea Veronese en aluminio reciclado
  • Cocina con altas temperaturas frecuentes: cerámico resistente a mayor calor
  • Uso ocasional o cocina secundaria: antiadherente accesible convencional
  • Renovación completa periódica: cerámico con reemplazo cada 2-3 años

La marca recomienda además considerar factores adicionales como el tipo de estufa (gas, eléctrica, vitrocerámica y inducción) para verificar la compatibilidad específica del modelo elegido con la instalación doméstica.

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