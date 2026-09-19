Daniela Martinelli, nutricionista: “Estos tipos de sartenes NO los recomiendo, son peligrosos y pueden provocar infertilidad, cáncer y otros problemas”

El material con el que cocinas es importante para evitar ciertas enfermedades, según los expertos. En el caso de la nutricionista Daniela Martinelli, en un video de TikTok explica que las ollas y sartenes de aluminio, cerámica, piedra volcánica, titanio y teflón no son todas igual de seguras, y que el riesgo aparece cuando las superficies se rayan, se desgastan o cuando el recubrimiento es falso o está hecho con materiales de baja calidad.

En la práctica, el problema no siempre está en la apariencia del utensilio, sino en lo que hay debajo. El aluminio se desprende con la cocción y es neurotóxico; la cerámica muchas veces tiene una capa exterior que parece segura, pero la base suele ser de aluminio o acero. “Si abajo tiene aluminio, peor”, dice la experta. A su vez, la piedra volcánica no siempre es piedra real: varias opciones tienen una capa de teflón o un recubrimiento sintético que se vuelve problemático si se daña.

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¿Por qué las sartenes de teflón y las “de piedra” son una alerta?

“El material con el que cocinas es importante para evitar infertilidad, cáncer y otros problemas causados por estos materiales”, sostiene Martinelli. En este sentido, la de teflón también requiere atención, por más que luzca bonita por fuera.

Antes del 2015 se usaba el FOAS, un material emulsionante relacionado con cáncer, enfermedades metabólicas, tiroides e infertilidad; desde entonces, su uso quedó prohibido en ollas y sartenes. “Desde el 2015 está prohibido su uso en ollas y sartenes”, sostuvo la nutricionista. La recomendación es clara: si la sartén se raya, hay que cambiarla de inmediato, porque debajo del recubrimiento suelen estar hechas de aluminio.

Sarten Se usa una esponja amarilla comercial para comprobar si el residuo de leche quemada o huevo se despega con facilidad de la sartén. (ChatGPT)

Lo mismo pasa con las de piedra volcánica o con las de “granito”: muchas tienen un aspecto premium, pero por debajo siguen siendo aluminio o acero. Cuando esa capa se desgasta, el material subyacente entra en contacto con los alimentos y deja de ser un detalle estético para convertirse en una preocupación real para la salud.

¿Qué debes revisar antes de comprar una sartén?

La clave, según Martinelli, está en leer la etiqueta y no dejarse llevar por el marketing del “premium” o la “piedra”. Las de titanio tampoco son 100% titanio en la mayoría de los casos: suelen estar hechas de aluminio o acero y reforzadas con una capa antiadherente que contiene titanio. Por eso, más que solo mirar el nombre del material, conviene revisar si la base es de metal y si el recubrimiento es estable.

Si tu objetivo es cocinar sin exponerte a metales pesados o recubrimientos dañinos, te conviene priorizar utensilios de materiales más estables y sin capas frágiles. La recomendación de Martinelli no es alarmista, sino práctica: revisar el material, cuidar la superficie y cambiar cualquier sartén que se raye o se desgaste antes de seguir usándola.

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