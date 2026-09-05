Walmart remata kit de cámara de seguridad solar para el hogar con más de mil pesos de rebaja

Walmart ofrece la cámara de seguridad eufy Security 4G LTE Cam S330 4K Cellular con un descuento de $1,069 pesos sobre su precio original. El equipo funciona con energía solar y conexión 4G, pensado para exteriores donde no siempre hay wifi disponible.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la cámara de seguridad eufy S330 en Walmart y cómo se puede pagar?

El precio original de esta cámara de seguridad era de $6,308 pesos, pero con el descuento aplicado queda en $5,239 pesos en Walmart. Además de la rebaja, los clientes pueden adquirir el producto en hasta en 18 mensualidades fijas de $509.35 pesos, o en hasta 8 plazos con la opción de Cashi más aplazo.

Las promociones bancarias disponibles en Walmart para comprar este producto son:

BBVA: 3 meses de $2,619.50 pesos (total: $7,858.50)

pesos (total: $7,858.50) BBVA: 12 meses de $654.88 pesos (total: $7,858.50)

pesos (total: $7,858.50) CrediBodega: 4 meses de $2,292.06 pesos (total: $9,168.25)

pesos (total: $9,168.25) CrediBodega: 18 meses de $509.35 pesos (total: $9,168.25)

La cámara de seguridad eufy S330 se encuentra con descuento en Walmart. (Walmart)

¿Qué características tiene la cámara de seguridad eufy S330 a la venta en Walmart?

De acuerdo a la ficha de producto en Walmart, el equipo cuenta con un panel solar mejorado junto a una batería de 9,400 mAh que permite su uso fuera de la red eléctrica. Además, combina conectividad 4G y Wi-Fi en modo dual: si se pierde la señal de wifi, la cámara cambia automáticamente a datos móviles para mantener el funcionamiento continuo.

El equipo incluye una tarjeta SIM de EIOTCLUB, compatible con las redes AT&T, T-Mobile y Verizon, con capacidad de conectarse automáticamente a la señal más fuerte disponible. También incluye una tarjeta SD de 32 GB.

La cámara graba en 4K a color, de día y de noche, con capacidad para identificar una placa de matrícula a una distancia de hasta 30 pies (32.8 ft). Su foco de 100 lúmenes permite ver detalles a color durante la noche.

Sumado a lo anterior, el equipo a la venta en Walmart ofrece visualización de 360°, con giro e inclinación, y seguimiento por inteligencia artificial que detecta personas y vehículos en un amplio rango de movimiento.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.