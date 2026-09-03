Costco remata por tiempo limitado refrigerador Samsung Side by Side con $5,000 pesos de descuento

Costco puso en descuento el refrigerador Samsung Side by Side de 22 pies cúbicos con una rebaja de 5,000 pesos sobre su precio original. El equipo cuenta con cámara interna que permite observar lo que tienes dentro del refrigerador desde cualquier lugar, accediendo desde el celular.

Pero la oferta de Costco es por tiempo limitado y el refrigerador Samsung está con este descuento hasta el 6 de septiembre de 2026. Esto es lo que debes saber sobre el equipo, precio y características.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el refrigerador Samsung Side by Side en Costco?

El refrigerador Samsung Side by Side, identificado con el modelo RS22T5561B1/EM, tenía un precio original de $34,599 pesos en Costco. Con el descuento aplicado, su costo actual es de $29,599 pesos, precio que incluye el envío.

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 y está limitada hasta agotar existencias.

Refrigerador Samsung La promoción de Costco es válida hasta el 6 de septiembre de 2026 o agotar existencias. (Costco)

¿Qué funciones tiene este refrigerador Samsung a la venta en Costco?

Una de las características más destacadas de este modelo de refrigerador Samsung es la función View Inside, que permite ver el interior del refrigerador desde el smartphone en cualquier momento y lugar, además de etiquetar automáticamente las fechas de caducidad de los alimentos y crear listas de compras o recordatorios.

A su vez, gracias a la tecnología SpaceMax, el refrigerador logra un mayor espacio interno de 22 pies cúbicos sin aumentar sus dimensiones externas ni afectar la eficiencia energética. También incluye un fabricador de hielo interno (Indoor Ice Maker), que libera espacio en los estantes del congelador.

El equipo a la venta en Costco integra además Family Board, una función para compartir mensajes, fotos y notas desde la pantalla del refrigerador, junto con las aplicaciones Memo, To-do y Gallery. También permite reproducir música y contenidos a través de Spotify y TuneIn.

En cuanto a eficiencia, el refrigerador utiliza tecnología Digital Inverter, que ajusta automáticamente la velocidad del compresor según la demanda de refrigeración. Esto reduce el ruido y el consumo de energía hasta en un 50%, según pruebas internas bajo el estándar ISO 15502.

Otras características técnicas del refrigerador Samsung disponible en Costco:

Número de puertas: 2

Número de repisas: 8

Dispensador de hielo: sí

Dispensador de agua: sí

Consumo de energía: 127V 60 Hz

Dimensiones: 91.2 cm de ancho, 72.6 cm de profundidad, 178 cm de alto

Peso: 116 kg

Color: negro

Material: acero inoxidable

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.