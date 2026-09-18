Si vas a salir rumbo a carretera por trabajo o un viaje familiar, es mejor que sepas qué vialidades tienen cierres por aparatosos accidentes, presencia de manifestantes y obras de mantenimiento.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 98, dirección Acapulco debido a un incidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 18, 2026

Autopista Chamapa-Lechería

Capufe alerta de cierre parcial de circulación en la autopista Chamapa-Lechería, cerca del kilómetro 17, en dirección a Chamapa, por atención a un choque de un tractocamión.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Chamapa - Lechería, km 17, dirección Chamapa. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de tracto camión contra barrera metálica). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 18, 2026

Carretera Gómez Palacio-Bermejillo

Guardia Nacional alerta de cierre parcial de circulación tras un accidente vial cerca del kilómetro 024+500 de la carretera Gómez-Bermejillo, en dirección a Gómez Palacio.

#TomePrecauciones en #Durango continúa cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km. 024+500 de la carretera Ent. Gómez Palacio- Bermejillo con dirección a Gómez Palacio, Dgo. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 18, 2026

Autopista Puebla-Acatzingo

Se reporta carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, cerca de la plaza de cobro Amozoc, en dirección a Acatzingo, sin que se registre algún incidente.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Registra carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 18, 2026

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