Si vas a salir rumbo a carretera por trabajo o un viaje familiar, es mejor que sepas qué vialidades tienen cierres por aparatosos accidentes, presencia de manifestantes y obras de mantenimiento.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Hay cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 98, dirección Acapulco debido a un incidente.
Autopista Chamapa-Lechería
Capufe alerta de cierre parcial de circulación en la autopista Chamapa-Lechería, cerca del kilómetro 17, en dirección a Chamapa, por atención a un choque de un tractocamión.
Carretera Gómez Palacio-Bermejillo
Guardia Nacional alerta de cierre parcial de circulación tras un accidente vial cerca del kilómetro 024+500 de la carretera Gómez-Bermejillo, en dirección a Gómez Palacio.
Autopista Puebla-Acatzingo
Se reporta carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, cerca de la plaza de cobro Amozoc, en dirección a Acatzingo, sin que se registre algún incidente.
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