Walmart remata Kit Cámaras de Seguridad de 4 Cámaras Full HD por menos de $3,500 pesos

Los hogares medianos y comercios pequeños que buscan implementar un sistema de vigilancia con cobertura múltiple simultánea en distintos puntos de la propiedad frecuentemente optan por los kits de cámaras CCTV cableadas por su facilidad de instalación fija sin depender exclusivamente de la conectividad Wi-Fi. Walmart tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento: un kit completo de 4 cámaras de seguridad Full HD tipo bala con carcasa metálica blanca.

El precio actual de este kit se ubica en $3,499 pesos, precio accesible para audiencia que necesita cobertura de vigilancia integral sin invertir en instalaciones especializadas de mayor costo. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Características destacadas del kit de 4 cámaras de seguridad Full HD

La característica más destacada de este kit es su configuración de 4 cámaras Full HD simultáneas, cantidad que permite cubrir cuatro puntos estratégicos distintos de la propiedad al mismo tiempo sin necesidad de complementar el sistema con cámaras individuales adicionales. La resolución Full HD 1080p ofrece calidad de imagen suficiente para identificar rostros, placas vehiculares y detalles específicos durante la reproducción de las grabaciones registradas.

Kit 4 Cámaras de Seguridad Hilook en Walmart (Walmart)

Su diseño tipo bala metálico con carcasa blanca resistente al exterior está pensado para instalación permanente en fachadas, techos exteriores o soportes fijos sin ocultarse. Las cámaras integran LED infrarrojos para visión nocturna que permiten grabación continua durante la noche con rango típico entre 15 y 25 metros de alcance según condiciones ambientales, característica esencial para vigilancia continua 24/7 en propiedades con espacios exteriores oscuros.

Entre sus características destacan:

Cantidad 4 cámaras completas incluidas

completas incluidas Resolución Full HD 1080p (1920 x 1080)

(1920 x 1080) Diseño tipo bala (bullet) para exterior

(bullet) para exterior Color blanco con carcasa metálica

con carcasa Visión nocturna LED infrarroja

LED infrarroja Rango típico 15 a 25 metros infrarrojo

infrarrojo Uso exterior con protección contra polvo y agua

con protección contra polvo y agua Grabación continua o por eventos

o por eventos Instalación fija con soporte de pared

con soporte de pared Ideal para hogares medianos + comercios pequeños

Cobertura múltiple simultánea en 4 puntos

en 4 puntos Adecuado para estacionamientos + patios exteriores

El kit cuenta con garantía oficial del fabricante cubriendo defectos de fabricación en los sensores de imagen, sistemas electrónicos internos, LED infrarrojos, carcasas metálicas y accesorios originales incluidos en el empaque como cables, soportes y adaptadores. La cobertura estándar del segmento kits CCTV cableados suele incluir período básico según política vigente del fabricante para esta línea específica. Se recomienda realizar la instalación mediante técnico especializado en sistemas de vigilancia para preservar la vigencia de la garantía oficial y asegurar el correcto conexionado del sistema DVR/NVR.

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