Walmart remata batería de cocina Tramontina de acero inoxidable con 15% de descuento: 10 piezas antiadherentes con utensilios de regalo

Walmart tiene disponible la batería de cocina Tramontina Primaware de 10 piezas en acero inoxidable, con recubrimiento antiadherente interior, por $899 pesos frente a los $1,058 que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $159 pesos menos que su valor tradicional.

La tienda muestra la posibilidad de pagar este paquete de una marca consolidada en el segmento de cocina en hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características destacadas de la batería Tramontina Primaware 10 piezas

La característica más destacada de esta batería es su combinación de exterior de acero inoxidable e interior con recubrimiento antiadherente, configuración que ofrece dos ventajas prácticas complementarias: la durabilidad y resistencia característica del acero inoxidable en la parte exterior, junto a la facilidad de limpieza y cocción con poca cantidad de aceite del antiadherente interior. Esta combinación resulta ideal para audiencia que busca durabilidad extendida sin sacrificar la comodidad de uso cotidiano.

Batería de Cocina Tramontina Primaware 10 Piezas en Walmart (Walmart)

El paquete de 10 piezas completas de la línea Primaware incluye una combinación estándar de sartenes en distintos tamaños, ollas con tapas y accesorios que cubren las necesidades básicas de cocina para una familia estándar mexicana. Los mangos resistentes al calor aseguran un agarre firme durante el uso sin transmitir la temperatura del fuego a las manos, característica esencial para preparaciones prolongadas.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Primaware

línea Total 10 piezas completas

completas Material exterior acero inoxidable

Interior con recubrimiento antiadherente

Mangos resistentes al calor

Compatible con estufas de gas y eléctricas

Compatible con vitrocerámica

Facilita limpieza con agua jabonosa y esponja suave

Uso con poca cantidad de aceite

Sartenes en múltiples tamaños

Ollas con tapa incluidas

Ideal para familias medianas mexicanas

Garantía oficial Tramontina México

La batería cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en el exterior de acero inoxidable, recubrimiento antiadherente interior, mangos, tapas y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía, particularmente evitar utensilios metálicos que puedan rayar el recubrimiento antiadherente interior durante el uso cotidiano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.