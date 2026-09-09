Walmart remata pozolera T-Fal con casi el 40% de descuento y hasta 18 mensualidades fijas

Los hogares mexicanos que preparan pozole, sopas amplias, guisos tradicionales o cantidades grandes de arroz para reuniones familiares suelen buscar ollas de capacidad generosa con recubrimiento antiadherente que facilite la limpieza posterior. Walmart tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento: la pozolera T-Fal Supercook en color negro con tapa incluida.

El precio actual de esta pozolera se ubica en $1,029 pesos frente a los $1,679 que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $650 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 18 mensualidades fijas de $100.04 pesos cada una.

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Pozolera T-Fal Supercook en Walmart (Walmart)

Características destacadas de la pozolera T-Fal Supercook

La característica más destacada de esta pozolera es su combinación de recubrimiento antiadherente característico T-Fal + capacidad amplia con tapa incluida, configuración que resulta ideal para preparar pozole, birria, mole, caldos amplios de pollo o res, arroz para reuniones familiares y todos los platos tradicionales mexicanos que requieren cocción prolongada en cantidades grandes. El recubrimiento antiadherente permite cocinar con muy poca cantidad de aceite y facilita significativamente la limpieza posterior con agua jabonosa y esponja suave, sin necesidad de estropajo metálico ni detergentes agresivos que puedan dañar la superficie.

Su exterior de aluminio reforzado con acabado negro ofrece durabilidad para uso familiar prolongado y distribución uniforme del calor durante los ciclos de cocción amplios característicos de las preparaciones tradicionales mexicanas. La pozolera es compatible con estufas de gas, eléctricas y vitrocerámica según las especificaciones del fabricante francés.

Entre sus características destacan:

Marca T-Fal modelo Supercook

modelo Color negro con acabado premium

con acabado premium Categoría pozolera con tapa incluida

con tapa incluida Recubrimiento antiadherente característico T-Fal

característico T-Fal Exterior de aluminio reforzado

Compatible con estufas de gas y eléctricas

Limpieza sencilla con agua jabonosa y esponja suave

Uso con poca cantidad de aceite

Ideal para pozole, sopas, guisos y arroz

Garantía oficial T-Fal México

La pozolera cuenta con garantía oficial T-Fal México de 1 año cubriendo defectos de fabricación del recubrimiento antiadherente, tapa incluida y estructura exterior según la política vigente del fabricante para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido en el empaque para preservar la vigencia de la garantía, particularmente evitar utensilios metálicos que puedan rayar el antiadherente durante el uso cotidiano.

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