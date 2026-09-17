Lista de teléfonos Samsung a los que llega One UI 9

Samsung anunció el despliegue oficial de la actualización a One UI 9, la última versión de la interfaz personalizada creada sobre Android para dominar todos los celulares del gigante surcoreano.

Basada completamente en Android 17, que incorpora cambios en inteligencia artificial, seguridad, privacidad y distintas herramientas de los dispositivos Galaxy.

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¿Qué teléfonos de Samsung tendrán One UI 9 en 2026?

Se trata de los Galaxy S26, S26 y S26+ y está disponible desde hoy mismo. Samsung afirma que la actualización se implementará gradualmente en otros dispositivos Galaxy, móviles y tablets.

One UI 9 debutó en los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 y ahora Samsung amplió su disponibilidad.

La nueva interfaz no solo busca agilizar la navegación entre aplicaciones, sino que consolida la evolución de Galaxy AI con herramientas enfocadas en la productividad, la personalización visual y el control total de la privacidad.

¿Cómo instalar One UI 9 paso a paso?

Ingresar a la aplicación de Ajustes del dispositivo.

Desplazarse hasta el apartado Actualización de software.

Seleccionar la opción Descargar e instalar.

Si la actualización ya está disponible para el modelo y región, presionar el botón Descargar y sigue las instrucciones.

Al finalizar el proceso, el equipo se reiniciará automáticamente para aplicar la nueva interfaz. Se recomienda realizar una copia de seguridad antes de iniciar la instalación.

¿Qué es One UI y para qué sirve?

One UI es la capa de personalización de software desarrollada por Samsung que funciona por encima del sistema operativo Android en sus teléfonos y tabletas.

Es la interfaz gráfica y el conjunto de funciones exclusivas que ves y usas en pantalla en los dispositivos Galaxy.

Actúa como un puente amigable entre el usuario y el sistema básico de Android.

Sustituyó a las antiguas interfaces de la marca como TouchWiz y Samsung Experience.

Funcionalidad:

Facilitar el uso con una mano: Mueve los botones e información importante hacia la parte baja de la pantalla para que los alcances fáciles con el dedo pulgar.

Mejorar la comodidad visual: Organiza los menús de forma limpia y clara, quitando distracciones y elementos confusos.

Optimizar la multitarea: Permite abrir varias aplicaciones a la vez en pantalla dividida o en ventanas flotantes de forma rápida.

Añadir funciones exclusivas: Agrega herramientas propias como el modo oscuro avanzado, aplicaciones duales, herramientas de seguridad y funciones de inteligencia artificial.

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