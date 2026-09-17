Un video que circula en redes sociales provocó indignación entre internautas; en las imágenes aparecen dos perros siendo agredidos por un hombre en Michoacán, sin embargo, el hecho ya es investigado por la Fiscalía del estado.

Pero ¿qué ocurrió con los perros y qué se sabe de la investigación? Aquí en adn noticias te contamos todo.

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Investigan en Tanhuato, Michoacán, un caso de maltrato animal



Un hombre arrojó agua hirviendo contra dos perros del lugar



⚠️ IMÁGENES SENSIBLES ⚠️ pic.twitter.com/WmqjSnMWYQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 17, 2026

Dos perros son agredidos con agua hirviendo en Michoacán

Los hechos ocurrieron en la calle Melchor Ocampo, de la colonia San Ramón, en Tanhuato, Michoacán.

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, dos perros se encontraban cerca de un establecimiento cuando un hombre salió del lugar con un recipiente y les arrojó un líquido que aparentemente sería agua hirviendo.

Tras la agresión, los dos animales huyeron del sitio llorando; el video, de alrededor de 28 segundos, comenzó a circular en redes sociales y generó indignación entre usuarios.

Fiscalía de Michoacán investiga agresión con agua hirviendo a perritos

Tras la difusión del material, la Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación por el posible delito de crueldad animal; así mismo, la Fiscalía Regional de La Piedad tomó conocimiento del caso y comenzó con las diligencias para esclarecer lo ocurrido, además de determinar la identidad y posible responsabilidad de la persona que aparece en el video.

Hasta ahora, la identidad del presunto responsable no ha sido confirmada oficialmente, aunque en redes sociales han circulado señalamientos sobre quién podría ser.

¿Qué pasó con los perritos maltratados con agua hirviendo en Michoacán?

Elementos de la Policía de Investigación se trasladaron a la zona para buscar a los dos animales.

Durante el operativo lograron localizar a los dos perritos, que a simple vista se encontraban en condiciones físicas estables.

Los lomitos fueron trasladados a un albergue para permanecer bajo resguardo y recibir atención y vigilancia médica.

¿Cuál es el castigo por maltrato animal en Michoacán?

En Michoacán, las sanciones dependen de cómo se clasifique la agresión; la legislación estatal contempla penas de 3 a 8 años de prisión y de 100 a 500 días multa para quien cause daño físico a un animal, dentro del delito de crueldad animal.

Además, si la agresión provoca graves sufrimientos o una agonía prolongada antes de la muerte, la pena puede aumentar hasta en una mitad.

La ley también contempla la reparación del daño, que puede incluir atención veterinaria, medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas cuando el animal sobrevive.

En el caso de los perros de Tanhuato, será la Fiscalía de Michoacán la que determine qué delito corresponde y, posteriormente, un juez quien establezca las responsabilidades y la sanción que corresponda.

🔎🐾 En seguimiento a la investigación iniciada a partir de la difusión en redes sociales de un video en el que se observa a un hombre arrojando un líquido a dos caninos, localizamos y aseguramos al segundo animal relacionado con los hechos.

➡️ https://t.co/lVnTAgJxac pic.twitter.com/wphAniafev — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) September 18, 2026

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