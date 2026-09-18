Mario López, técnico en lavadoras: “Una vez al mes debes hacer un ciclo de programa largo y caliente, sin ropa y agrega vinagre blanco para eliminar bacterias y malos olores”

A veces ocurre que la lavadora no deja la ropa tan limpia como esperamos y el error puede estar en una acción común que incluso puede dañar el aparato. Mario López, técnico de reparaciones con más de dos décadas de experiencia, advirtió que el exceso de detergente es la causa detrás de buena parte de las averías que repara, además de un factor que arruina la ropa y genera malos olores.

Según explicó López, existe la creencia de que más espuma equivale a una limpieza más profunda, pero ocurre lo contrario: el exceso de jabón puede generar una especie de colchón de espuma dentro del tambor que impide que la ropa se roce entre sí, algo esencial para el lavado mecánico. Sin esa fricción, las prendas flotan sin la capacidad de eliminar la suciedad incrustada.

Sumado a eso, el detergente que no llega a disolverse tampoco desaparece: se adhiere a la ropa y a las paredes internas de la lavadora, lo que va formando una película pegajosa de jabón y suciedad que se acumula lavado tras lavado.

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¿Cuáles son las consecuencias de usar demasiado jabón en la lavadora?

Esa capa de residuos, mezclada con restos de suciedad y suavizante, puede crear el espacio propicio para el desarrollo de moho. Aunque se usen programas de alta temperatura, esa acumulación protege a los microorganismos, por lo que a veces la ropa sale de la lavadora oliendo peor que cuando entró.

La misma película también daña las fibras de la ropa: las prendas, especialmente las de algodón, se apelmazan y se vuelven más rígidas, lo que las hace más propensas a romperse con cada lavado y centrifugado. A nivel estético, esa capa de residuos atrapa partículas de suciedad en los aclarados siguientes, apagando los colores vivos y dando a la ropa blanca un tono grisáceo o amarillento.

A su vez, la pasta de detergente y suciedad puede acumularse en partes no visibles del aparato, como tuberías, bomba de desagüe y filtro. Con el tiempo, esa acumulación se endurece y restringe el paso del agua, obstruyendo el sistema de drenaje, forzando la bomba y aumentando el riesgo de fugas.

El exceso de espuma también obliga al motor a trabajar más para mover el tambor, lo que puede generar sobrecalentamiento y acortar su vida útil. Según indicó López, muchas de sus reparaciones más “sencillas y rentables” tienen origen justamente en este problema.

Un ciclo mensual con vinagre blanco ayuda a eliminar bacterias y malos olores de la lavadora. (Getty Images)

¿Cuál es la dosis correcta de jabón y cómo mantener la lavadora limpia?

Para evitar daños en la lavadora se recomienda seguir las instrucciones del fabricante impresas en el envase del detergente, usando el tapón dosificador que viene incluido. La dosis indicada se calcula según la dureza del agua de cada zona y el nivel de suciedad de la ropa, y en muchos casos alcanza con usar menos de la mitad de lo que se venía utilizando.

Además de ajustar la dosis, se sugiere hacer un ciclo de mantenimiento una vez al mes. Para ello, se puede poner un programa largo y caliente, de al menos 60 grados, con la lavadora vacía, y agregar en el cajetín un vaso de vinagre blanco de limpieza, lo que ayuda a disolver la acumulación de cal y restos de detergente, eliminando bacterias y malos olores del interior del aparato.

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