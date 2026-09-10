Liverpool rebaja casi $6,000 pesos la lavadora Mabe 20 kg con carga superior y especialidad en ropa extra grande

Los hogares mexicanos con familias numerosas que lavan regularmente edredones king-size, cobijas amplias y prendas voluminosas de trabajo, frecuentemente enfrentan la limitación de las lavadoras convencionales de 15 kg o menos que obligan a dividir cargas grandes en múltiples ciclos. Liverpool tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento: la lavadora Mabe LMA70214VBAB0 de 20 kilogramos con carga superior automática y capacidad especial para prendas voluminosas.

El precio actual de esta lavadora se ubica en $14,149 pesos frente a los $20,029 pesos que marca su precio de catálogo original, con un descuento de $5,880 pesos respecto a su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lavadora Mabe 20 kg automática carga superior en Liverpool (Liverpool)

Características destacadas de la lavadora Mabe de 20kg con carga superior en Liverpool

La característica más destacada de esta lavadora es su capacidad de 20 kilogramos, formato XXL que permite lavar edredones king-size + cobijas amplias + prendas deportivas voluminosas + ropa de trabajo pesada en un solo ciclo sin necesidad de dividir las cargas grandes. Esta capacidad resulta especialmente valiosa para familias numerosas mexicanas de 5 o más integrantes con hábitos amplios de lavado semanal, hogares con adolescentes o niños que generan cantidades significativas de ropa deportiva y escolar, y audiencia que aprovecha el ciclo dedicado a prendas grandes para renovar edredones y cobijas de manera regular.

Su configuración de carga superior con tapa transparente permite verificar el proceso durante los ciclos sin interrumpir el funcionamiento del equipo. El sistema Aqua Saver ajusta el consumo de agua según la carga específica detectada, mientras que la función Fuzzy Logic determina automáticamente el peso de la carga y adapta el ciclo apropiado sin intervención manual del usuario.

Entre sus características destacan:

Marca Mabe modelo LMA70214VBAB0

modelo Capacidad 20 kg carga superior

carga superior Tapa transparente para verificación visual

para verificación visual Motor de alta eficiencia Mabe

Mabe Función Fuzzy Logic para detección automática de carga

para detección automática de carga Sistema Aqua Saver para ahorro de agua

para ahorro de agua Panel digital con pantalla LED

con pantalla LED Múltiples programas de lavado ajustables

de lavado ajustables Filtro de pelusa integrado

integrado Dispensador para detergente y suavizante

para detergente y suavizante Bloqueo para niños integrado

integrado Voltaje 127V estándar

estándar Ideal para familias numerosas + prendas voluminosas

Garantía oficial Mabe México

La lavadora cuenta con garantía oficial Mabe México cubriendo defectos de fabricación en el motor, sistema electrónico interno, panel digital, dispensadores, sensores automáticos y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar incluye un año en partes generales y período extendido en el motor Mabe según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento línea blanca.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.