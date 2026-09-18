Vacantes Semarnat 2026: sueldos de más de $100 mil, requisitos, fechas y cómo aplicar

¿Estudiaste una carrea de área 1 o 2? La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuenta con una vacante cuyo sueldo es bastante competitivo, la dependencia ofrece un pago mensual de $106,097 (Ciento seis mil noventa y siete pesos 00/100 m.n.).

Actualmente la Semarnat busca cubrir el puesto de Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental con sede en la Ciudad de México, por lo que esta puede ser tu oportunidad.

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Trabajo en Semarnat 2026: ¿Cómo ganar 100 mil pesos mensuales?

El proceso se realiza desde www.trabajaen.gob.mx (Trabajaen), la plataforma oficial administrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ingresar al Servicio Profesional de Carrera del Gobierno Federal en México. Funciona como el principal mecanismo de transparencia e igualdad de oportunidades para postularse a vacantes de la administración pública.

Aquí te explicamos las fases del concurso de selección:

Publicación de convocatoria 09 de septiembre de 2026

Registro de personas aspirantes y Revisión Curricular del 09 al 23 de septiembre de 2026

Exámenes de conocimientos a partir del 28 de septiembre de 2026

Evaluación de habilidades a partir del 28 de septiembre de 2026

Revisión y evaluación documental a partir del 28 de septiembre de 2026

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito a partir del 28 de septiembre de 2026

Entrevista con el Comité Técnico de Selección a partir del 28 de septiembre de 2026

Determinación del candidato/a ganador a partir del 28 de septiembre de 2026

¿Qué funciones hay que desempeñar en el trabajo en Semarnat?

El Subsecretario de Biodiversidad y Restauración Ambiental deberá:

1.- Coordinar la construcción y el mantenimiento de una red nacional de monitoreo de la defaunación y de la flora con métodos de bioacústica para contar con información actualizada sobre la condición de los ecosistemas en el país con el fin de tener un sistema comunitario de monitoreo de enfermedades zoonóticas y de degradación ecosistémica.

2.- Conducir la generación de mapas y estadísticas de cambio de uso de suelo con el sistema MADMEX con el fin de contar con información al nivel nacional actualizada de la magnitud de cambios de cobertura de suelo.

3.- Dirigir la creación de tecnología de procesamiento de datos de diversos sensores con base en aprendizaje profunda y de máquinas (inteligencia artificial), con el fin de contar con un sistema robusto que permite el análisis puntual de datos de sensores desplegados en el campo.

4.- Colaborar en la creación de una cooperación interinstitucional con el gobierno federal y los estatales con el fin de evitar redundancias y de promover el uso costo-eficiente de los recursos federales, estatales e internacionales para contar con una base de datos que permite un análisis puntual.

5.- Atender las demás actividades que le confiera la o el superior jerárquico inmediato y las responsabilidades que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables.

Vacante de empleo en Semarnat 2026: Requisitos y fechas para aplicar

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto:

Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar

No haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso

Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro(a) de algún culto

No estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal o administrativo

De igual forma, se deberán presentar y acreditar las evaluaciones que se indican. Para mayor información puedes dar click en este enlace.

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