Cambiar el suavizante comercial por vinagre en la lavadora: para qué sirve y cómo usarlo bien

El vinagre blanco se ha convertido en uno de los productos más utilizados como alternativa casera para el cuidado de la ropa. Y es que además de ser económico, su composición ácida puede ayudar a contrarrestar algunos residuos que quedan en las fibras después del lavado, por lo que algunas personas lo utilizan en lugar del suavizante comercial.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) incluso contempla el vinagre blanco entre los ingredientes de una receta de suavizante de telas publicada en su Revista del Consumidor. La fórmula, difundida por su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, utiliza una cucharadita de vinagre blanco junto con otros ingredientes para preparar un litro de producto.

Pero el uso del vinagre en la ropa no se limita a esta preparación. Desde hace años, el Departamento de Ecología del estado de Washington incluye el vinagre blanco entre las alternativas domésticas para distintas tareas de limpieza y mantenimiento. En uno de sus materiales sobre productos menos tóxicos aparece incluso como alternativa para determinadas labores relacionadas con el lavado y el tratamiento de prendas.

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¿Para qué sirve el vinagre en la lavadora y cómo se usa?

La razón por la que el vinagre puede ayudar con la ropa está relacionada con su acidez. Después de un ciclo de lavado pueden permanecer residuos del detergente y minerales del agua en las fibras, algo que puede contribuir a que algunas telas se sientan rígidas. El ácido acético del vinagre puede ayudar a modificar esos residuos durante el enjuague.

Por eso, uno de los usos más conocidos consiste en colocar vinagre blanco destilado en el compartimento destinado al suavizante, para que se libere durante el enjuague y no entre al mismo tiempo que el detergente.

Sin embargo, la cantidad no debe establecerse como una regla universal. Las instrucciones de cada lavadora tienen prioridad, ya que los fabricantes pueden establecer qué productos son compatibles con el dispensador y con los materiales del equipo. Profeco también recomienda consultar el manual del electrodoméstico y utilizar los productos y cantidades indicados por el fabricante.

Entre los posibles beneficios de utilizar vinagre blanco durante el lavado están:

Ayudar a disminuir residuos de detergente en las fibras.

Reducir algunos olores que permanecen en las prendas.

Contribuir a que ciertas telas se sientan menos rígidas.

Servir como una alternativa económica para quienes prefieren reducir el uso de productos comerciales.

Pese a lo anterior, es importante mencionar que el vinagre no sustituye al detergente, porque no cumple la misma función de remover la suciedad durante el lavado. Tampoco debe considerarse un desinfectante. La limpieza y la desinfección son procesos diferentes y, para esta última, se necesitan productos destinados específicamente a eliminar microorganismos.

Cómo usar el vinagre en la lavadora Pese a sus beneficios, nunca se debe mezclar el vinagre blanco con bicarbonato (Créditos:Web|decoracion y tendencias)

¿Se puede usar en todos los lavados?

A pesar de las grandes propiedades del vinagre, su uso no debe considerarse como propio de cada ciclo de lavado. El principal motivo es el propio electrodoméstico. Los componentes internos de una lavadora incluyen materiales que pueden deteriorarse con determinados productos químicos cuando existe una exposición prolongada.

De hecho, Profeco advierte que los residuos de productos químicos pueden contribuir al desgaste prematuro de algunos materiales de la lavadora, por lo que recomienda mantener limpios los depósitos de detergente, suavizante y cloro.

Por eso, antes de convertir el vinagre en un sustituto habitual del suavizante, lo más prudente es consultar el manual de la lavadora. Si el fabricante desaconseja introducir vinagre u otros productos ácidos en el dispensador, debe seguirse esa indicación.

También hay una regla de seguridad que no debe pasarse por alto: el vinagre nunca debe mezclarse con cloro. La combinación de un ácido con productos que contienen hipoclorito puede generar gases peligrosos. Tampoco es necesario combinarlo con bicarbonato de sodio: al mezclar un ácido con una base se produce una reacción que neutraliza buena parte de sus propiedades.

En resumen, el vinagre blanco sí puede utilizarse en determinadas tareas relacionadas con el cuidado de la ropa y aparece incluso en una fórmula de suavizante casero de Profeco, pero eso no significa que sea un reemplazo universal para el suavizante comercial ni que deba utilizarse en cualquier lavadora.

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