Aleks Syntek anunció que próximamente se alejará de México, luego de la polémica que generó durante su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

El cantante compartió un mensaje en redes sociales en el que aseguró que tomar distancia del país representa para él una “salvación mental y espiritual”, aunque no dio detalles sobre cuándo se irá ni cuánto tiempo permanecerá fuera.

Ya wey!!! Que alguien hable con él… da tristeza pic.twitter.com/Mk0L4PxPDn — Charles Espriella (@CARLOSEES) September 17, 2026

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Polémica presentación de Aleks Syntek en la Benito Juárez

Durante su presentación en la Benito Juárez, Syntek interrumpió en distintos momentos el espectáculo para hablar con los asistentes sobre sus canciones, su trayectoria y sus opiniones acerca de la música.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando le pidieron interpretar una canción de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. El cantante respondió que prefería que le solicitaran temas de su propio repertorio.

😳🎤 ¡Aleks Syntek de nuevo la hace! Y en esta ocasión terminó enojado y molesto durante su presentación de ayer en la Alcaldía Benito Juárez, donde se presentó con motivo del Grito de Independencia 🇲🇽🎆.



Todo iba muy bien hasta que se armó el dime y direte entre el intérprete… pic.twitter.com/SsBhcHX951 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 16, 2026

Durante el concierto también habló sobre géneros como el reggaetón y cuestionó el respaldo que reciben otros estilos de música. Sus comentarios fueron registrados en videos que posteriormente circularon en redes sociales y provocaron nuevas críticas hacia el intérprete de “Duele el Amor”.

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre su salida de México?

Tras la polémica, Aleks Syntek publicó varios mensajes en redes sociales para explicar su postura y aseguró que se alejará de México para traer “excelentes noticias”.

“México, pronto de dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, se lee en uno de los mensajes.

¿Aleks Syntek se despide de México?

Además, el cantante aseguró que durante su concierto algunos fanáticos estuvieron lanzando objetos: “En el pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans. (…) Mi ira fue justificada, si no entienden español, buscaré algún lugar donde si lo hablen”, sentencia el mensaje de Aleks Syntek.

Hasta ahora, Syntek no ha informado cuál será su destino, cuándo dejará México ni cuánto tiempo permanecerá fuera.

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