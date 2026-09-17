Walmart remata Congelador Refrigerador Horizontal Midea por menos de $6,500 pesos y 12 MSI

Si estás pensando en comprar un congelador, entonces el Congelador Refrigerador Horizontal Midea de 9 pies cúbicos disponible en Walmart es una excelente alternativa. El aparato se encuentra en la tienda con un descuento de $3,600 pesos sobre su precio original. El equipo, en color blanco, puede usarse tanto para refrigerar como para congelar alimentos, según la necesidad del usuario.

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¿Cuánto cuesta el congelador Midea en Walmart y qué opciones de financiamiento están disponibles?

El congelador Midea costaba inicialmente $9,999 pesos en Walmart, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $6,399 pesos, es decir, con una rebaja de $3,600 pesos.

El equipo se puede financiar en hasta 8 plazos con la opción de Cashi más aplazo. Además, Walmart dispone de hasta 12 meses sin intereses con diversas tarjetas, las opciones son:

3 meses de $2133

6 meses de $1066.50

9 meses de $711

12 meses de $533.25

El congelador Midea está con descuento en Walmart y puede conseguirse a menos de $6,500 pesos. (Walmart)

¿Qué características tiene este congelador Midea a la venta en Walmart?

El congelador Midea a la venta en Walmart tiene una capacidad de 9 pies cúbicos y ofrece, según la ficha de producto, triple función para mantener, refrigerar o congelar alimentos, con un rango de temperatura que va de 0°C hasta -28°C.

El electrodoméstico cuenta con una jaladera con llave de seguridad integrada, pensada para proteger los alimentos almacenados, además de iluminación LED interior y una canastilla que facilita ubicar los productos guardados.

La ficha del producto en Walmart también destaca que el congelador ofrece un alto rendimiento con bajo consumo de energía, además de un diseño pensado para adaptarse a cualquier espacio del hogar.

En cuanto a especificaciones técnicas, el equipo funciona con corriente continua de 100 volts, pesa 41 kilogramos y cuenta con una sola puerta. Sus dimensiones ensamblado son de 102.50 x 62.20 x 88.50 centímetros. Tanto el exterior como el interior del equipo son de color blanco.

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