Si estás buscando un celular de gama alta, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB aparece con dos ofertas diferentes en Bodega Aurrera que pueden llamar la atención por la reducción en su precio.

La promoción llega en un momento en que el iPhone 17 Pro Max comienza a encontrarse con descuentos en distintas tiendas, luego de la llegada de la nueva generación de smartphones de Apple.

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iPhone 17 Pro Max de 256 GB: ¿cuáles son las dos ofertas?

Bodega Aurrera tiene actualmente dos publicaciones de oferta para el iPhone 17 Pro Max de 256 GB en color plata.

La primera opción tiene costo de 25 mil 399 pesos; mientras que la segunda oferta lo pone en 25 mil 288, dependiendo la disponibilidad de cada una de las publicaciones.

Oferta iPhone 17 Pro Max 256 GB

La oferta representa una reducción considerable frente al precio de lanzamiento del equipo y sigue la tendencia de encontrar descuentos en modelos de generaciones anteriores de Apple.

Características del iPhone 17 Pro Max de 256 GB

El iPhone 17 Pro Max pertenece a la generación de smartphones premium de Apple y cuenta con:

Pantalla de 6.9 pulgadas

Tecnología ProMotion

Chip A19 Pro

256 GB almacenamiento

Conectividad 5G

Puerto USB-C

En México existen versiones que utilizan eSIM, por lo que antes de comprar es recomendable revisar las características específicas de la publicación seleccionada.

¿Cuándo sale el nuevo iPhone?

La nueva generación de teléfonos de la compañía estadounidense ya fue anunciada y en los próximos días estará a la venta en tiendas físicas.

La preventa comenzó desde la semana pasada y a partir de este 18 de septiembre, el iPhone 18 Pro y Pro Max estarán disponibles en tiendas.

Mientras que el iPhone Duo tendrá una preventa el próximo 16 de octubre y podrá ser adquirido una semana después, el 23, en tiendas físicas.

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