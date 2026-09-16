VIDEO: ¿Ataque de robot humanoide? Pateó control de su operador durante demostración en China

Un robot humanoide protagonizó un inesperado momento durante una demostración en Shaoxing, en la provincia China de Zhejiang, cuando una de sus patadas golpeó el control remoto que sostenía un ingeniero y que hizo salir volando, en un incidente que fue considerado por algunos como un “ataque”.

El episodio ocurrió durante una prueba registrada el pasado 7 de septiembre de 2026. En las imágenes, el operador activa el programa del robot y pocos segundos después, la máquina realiza movimientos rápidos hasta dirigirse hacia él; súbitamente una patada alcanza directamente el control que el ingeniero llevaba en la mano.

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VIDEO VIRAL: Robot humanoide lanza una patada y tira el control de las manos de su operador

El video muestra al ingeniero esquivando otro movimiento del robot, antes de recuperar el mando y alejarse; al final de la secuencia, el humanoide se inclina hacia adelante, en un gesto que recuerda a una reverencia de artes marciales.

Las imágenes fueron difundidas como una demostración llamativa de las capacidades del movimiento de estos robots humanoides, pero el material disponible no demuestra que la máquina haya desarrollado una intención propia para atacar a su operador.

WATCH: A humanoid robot suddenly kicks its own developer during a demonstration in China, sending the remote control flying out of his hand.



The engineer quickly dodges another kick, grabs the controller and walks away without any reported injuries. The robot then ends the… pic.twitter.com/eMtt5NKEwQ — Fox News (@FoxNews) September 16, 2026

¿Los robots humanoides son cada vez más peligrosos?

Este incidente sucede mientras China acelera el desarrollo de robots humanoides con avances en equilibrio, movilidad y control dinámico. Cabe señalar que empresas y centros de investigación están probando estas máquinas en tareas industriales, competencias y demostraciones de interacción física.

El episodio también recuerda un desafío fundamental de esta tecnología: A medida que los robots pueden ejecutar movimientos más rápidos y complejos, la seguridad durante las pruebas se vuelve cada vez más importante.

¿Hasta dónde deberían llegar las pruebas de robots humanoides antes de ponerlos a interactuar físicamente con personas?

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