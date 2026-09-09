Walmart remata Congelador Refrigerador Midea 5 Pies con $1,135 de descuento

Walmart tiene en oferta el congelador refrigerador Midea MDRC205FZM01 de 5 pies cúbicos en color blanco con función dual convertible por $6,164 pesos frente a los $7,299 de su valor original en el catálogo de la tienda.
El equipo, con descuento de $1,135 pesos, es ideal para negocios pequeños y hogares que requieren una unidad adicional de refrigeración o congelación flexible, especialmente con equipos horizontales para aprovechar el espacio.
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Características destacadas del congelador refrigerador Midea en Walmart
La característica más destacada de este equipo es su función dual convertible que permite operar como congelador o refrigerador según el ajuste del termostato, característica versátil que resulta especialmente útil para audiencia que necesita variar el uso del equipo según la demanda estacional.
Su capacidad de 5 pies cúbicos (aproximadamente 142 litros) representa un formato intermedio del segmento compacto, adecuado para almacenar cantidades amplias de alimentos congelados o productos refrigerados sin ocupar el espacio de un refrigerador convencional grande. El refrigerante R600a ecológico cumple con las regulaciones ambientales recientes en materia de refrigerantes para equipos domésticos y comerciales pequeños.
Entre sus características destacan:
- Marca Midea modelo MDRC205FZM01
- Capacidad 5 pies cúbicos (142 litros)
- Color blanco
- Función dual convertible congelador/refrigerador
- Termostato ajustable manual con múltiples niveles
- Iluminación LED interior
- Cesta de alambrón removible incluida
- Refrigerante R600a ecológico
- Voltaje 127V estándar
- Consumo energético eficiente
- Ideal para negocios pequeños + oficinas + hogares
Garantía oficial Midea México
El equipo cuenta con garantía oficial Midea México cubriendo defectos de fabricación en el sistema de refrigeración, termostato, sistemas electrónicos internos, cesta de alambrón y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar del segmento incluye un año en partes generales y período extendido en el compresor Midea según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento línea blanca.
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