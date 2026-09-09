Walmart remata Congelador Refrigerador Midea 5 Pies con $1,135 de descuento

Walmart tiene en oferta el congelador refrigerador Midea MDRC205FZM01 de 5 pies cúbicos en color blanco con función dual convertible por $6,164 pesos frente a los $7,299 de su valor original en el catálogo de la tienda.

El equipo, con descuento de $1,135 pesos, es ideal para negocios pequeños y hogares que requieren una unidad adicional de refrigeración o congelación flexible, especialmente con equipos horizontales para aprovechar el espacio.

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Características destacadas del congelador refrigerador Midea en Walmart

La característica más destacada de este equipo es su función dual convertible que permite operar como congelador o refrigerador según el ajuste del termostato, característica versátil que resulta especialmente útil para audiencia que necesita variar el uso del equipo según la demanda estacional.

Congelador Refrigerador Midea 5 Pies en Walmart (Walmart)

Su capacidad de 5 pies cúbicos (aproximadamente 142 litros) representa un formato intermedio del segmento compacto, adecuado para almacenar cantidades amplias de alimentos congelados o productos refrigerados sin ocupar el espacio de un refrigerador convencional grande. El refrigerante R600a ecológico cumple con las regulaciones ambientales recientes en materia de refrigerantes para equipos domésticos y comerciales pequeños.

Entre sus características destacan:

Marca Midea modelo MDRC205FZM01

modelo Capacidad 5 pies cúbicos (142 litros)

(142 litros) Color blanco

Función dual convertible congelador/refrigerador

congelador/refrigerador Termostato ajustable manual con múltiples niveles

manual con múltiples niveles Iluminación LED interior

interior Cesta de alambrón removible incluida

removible incluida Refrigerante R600a ecológico

ecológico Voltaje 127V estándar

estándar Consumo energético eficiente

Ideal para negocios pequeños + oficinas + hogares

Garantía oficial Midea México

El equipo cuenta con garantía oficial Midea México cubriendo defectos de fabricación en el sistema de refrigeración, termostato, sistemas electrónicos internos, cesta de alambrón y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar del segmento incluye un año en partes generales y período extendido en el compresor Midea según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento línea blanca.

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