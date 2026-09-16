Walmart remata la Italika FT150TS con 11 mil pesos de descuento

La moto Italika FT150TS, modelo en color negro, se encuentra anunciada actualmente en Walmart por un precio de 19 mil 999 pesos, frente a su precio anterior de 30 mil 999 pesos.
La promoción representa un ahorro de 11 mil pesos para quienes estén interesados en renovar o comprar dicho medio de transporte.
De acuerdo con la información de la oferta, el producto también puede adquirirse mediante un esquema de hasta 15 meses sin intereses, con pagos de $1,333.27 pesos, o hasta en 8 plazos con CASHI.
Consulta los términos y condiciones de la oferta de la Italika FT150TS en Walmart México.
Se ofrece una garantía de 24 meses con Italika para mayor tranquilidad de los clientes.
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Italika FT150TS características
La motocicleta más vendida y buscada en México es la Italika FT150, un modelo de trabajo preferido por su bajo costo, rendimiento de combustible y facilidad de refacciones. Estas son algunas de sus características:
- Motor: 4 tiempos, 149 cc.
- Velocidad máxima: 90 km/h.
- Rendimiento: Cerca de 32 km/l.
Italika domina gran parte del mercado mexicano de motocicletas, compitiendo en preferencia general con marcas como Vento, Bajaj y Honda.
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