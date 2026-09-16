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Walmart remata la Italika FT150TS con 11 mil pesos de descuento

Italika FT150TS: financiamiento hasta 15 meses sin intereses y garantía de 2 años.

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Escrito por: Majo Santillán González

La moto Italika FT150TS, modelo en color negro, se encuentra anunciada actualmente en Walmart por un precio de 19 mil 999 pesos, frente a su precio anterior de 30 mil 999 pesos.

La promoción representa un ahorro de 11 mil pesos para quienes estén interesados en renovar o comprar dicho medio de transporte.

De acuerdo con la información de la oferta, el producto también puede adquirirse mediante un esquema de hasta 15 meses sin intereses, con pagos de $1,333.27 pesos, o hasta en 8 plazos con CASHI.

Consulta los términos y condiciones de la oferta de la Italika FT150TS en Walmart México.

Se ofrece una garantía de 24 meses con Italika para mayor tranquilidad de los clientes.

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Italika FT150TS características

La motocicleta más vendida y buscada en México es la Italika FT150, un modelo de trabajo preferido por su bajo costo, rendimiento de combustible y facilidad de refacciones. Estas son algunas de sus características:

  • Motor: 4 tiempos, 149 cc.
  • Velocidad máxima: 90 km/h.
  • Rendimiento: Cerca de 32 km/l.

Italika domina gran parte del mercado mexicano de motocicletas, compitiendo en preferencia general con marcas como Vento, Bajaj y Honda.

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