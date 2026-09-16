Meta One: WhatsApp, Instagram y Facebook ahora tienen suscripciones; conoce los precios en México

Mata dio un nuevo paso hacia los servicios de suscripción con Meta One, una oferta que reúne funciones adicionales para WhatsApp, Instagram, Facebook y Meta AI. Aunque las versiones principales de estas aplicaciones seguirán siendo gratuitas, los usuarios podrán pagar para obtener herramientas adicionales, mayor personalización y más capacidad para utilizar funciones de Inteligencia Artificial.

En México, los precios publicados por Meta contemplan diversos niveles de suscripción. WhatsApp Plus tendrá un costo de 29 pesos mensuales, mientras que Instagram Plus y Facebook Plus costarán 39 pesos al mes cada uno.

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Word of the week: Meta One



Meta One gives subscribers more self-expression features and AI usage, helps creators spend more time creating and less time guessing, and gives businesses new tools designed to help them grow. pic.twitter.com/Z4YETd5EML — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 15, 2026

¿Qué incluye WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus?

WhatsApp Plus incorpora temas e íconos exclusivos, stickers con efectos especiales, además de la posibilidad de fijar más conversaciones. Instagram Plus añade funciones de personalización e interacción, mientras que Facebook Plus ofrece opciones como íconos personalizados y súper corazones.

Meta también ofrece partes que integran funciones de sus aplicaciones con un mayor acceso a herramientas de Inteligencia Artificial. El plan Core cuesta 119 pesos mensuales en México y amplía, entre otras cosas, la capacidad para generar imágenes y videos con Meta AI. El nivel Premium tiene un precio de 399 pesos al mes.

We're introducing Meta One, a new subscription service on Facebook, Instagram, WhatsApp, and Meta AI that gives you access to more AI, expression features, and tools to help creators and businesses.https://t.co/Gog56h0wws — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 15, 2026

Para creadores y empresas existen planes adicionales: Essential desde 229 pesos, Advanced por 769 pesos, Expert desde 2 mil 299 pesos y Max desde 7 mil 699 pesos mensuales. Meta señala que los precios y la disponibilidad pueden variar según la región aplicación y cuenta: ¿Pagarías por tener funciones adicionales en WhatsApp, Instagram o Facebook?

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