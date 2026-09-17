Después del día de asueto por el 16 de septiembre, las carreteras volvieron a llenarse y a reportar fuertes accidentes, entre ellas la volcadura de un tráiler en la autopista Córdoba-Puebla, en Veracruz, que paraliza la circulación.

El accidente se registró cerca del kilómetro 232+900, aproximadamente 6:19 de la mañana, y en el lugar ya se encuentran laborando servicios de emergencia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista México-Querétaro

Hay carga vehicular en la autopista México-Querétaro, cerca de la caseta de cobro Tepotzotlán, en dirección a la CDMX. Ante ello, Capufe pide manejar con precaución.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán. Registra carga vehicular en dirección CDMX, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 17, 2026

Autopista Durango-Mazatlán

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 57, tras la volcadura de un tractocamión. La circulación es intermitente en ambos sentidos.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Durango - Mazatlán, km 57. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (volcadura de tracto camión).



Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 17, 2026

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Se registra cierre de circulación en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, a la altura del kilómetro 233, dirección Acatzingo por un accidente.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Aut. Acatzingo - Cd. Mendoza, km 233, dirección Acatzingo. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) September 17, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.