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Fuerte volcadura de tráiler en la autopista Córdoba-Puebla paraliza la circulación; cierran tramos por bloqueos carreteros
/México/Nota

Fuerte volcadura de tráiler en la autopista Córdoba-Puebla paraliza la circulación; cierran tramos por bloqueos carreteros

Servicios de emergencia atienden los diferentes cierres en carreteras por accidentes; estos son algunos puntos en donde hay bloqueos

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Después del día de asueto por el 16 de septiembre, las carreteras volvieron a llenarse y a reportar fuertes accidentes, entre ellas la volcadura de un tráiler en la autopista Córdoba-Puebla, en Veracruz, que paraliza la circulación.

El accidente se registró cerca del kilómetro 232+900, aproximadamente 6:19 de la mañana, y en el lugar ya se encuentran laborando servicios de emergencia.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista México-Querétaro

Hay carga vehicular en la autopista México-Querétaro, cerca de la caseta de cobro Tepotzotlán, en dirección a la CDMX. Ante ello, Capufe pide manejar con precaución.

Autopista Durango-Mazatlán

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 57, tras la volcadura de un tractocamión. La circulación es intermitente en ambos sentidos.

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Se registra cierre de circulación en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, a la altura del kilómetro 233, dirección Acatzingo por un accidente.

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