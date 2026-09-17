Después del día de asueto por el 16 de septiembre, las carreteras volvieron a llenarse y a reportar fuertes accidentes, entre ellas la volcadura de un tráiler en la autopista Córdoba-Puebla, en Veracruz, que paraliza la circulación.
El accidente se registró cerca del kilómetro 232+900, aproximadamente 6:19 de la mañana, y en el lugar ya se encuentran laborando servicios de emergencia.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Autopista México-Querétaro
Hay carga vehicular en la autopista México-Querétaro, cerca de la caseta de cobro Tepotzotlán, en dirección a la CDMX. Ante ello, Capufe pide manejar con precaución.
Autopista Durango-Mazatlán
Hay cierre parcial de circulación en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 57, tras la volcadura de un tractocamión. La circulación es intermitente en ambos sentidos.
Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
Se registra cierre de circulación en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, a la altura del kilómetro 233, dirección Acatzingo por un accidente.
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