Aleks Syntek desata polémica tras discutir con asistentes en concierto del Grito; esto pasó | VIDEO

Aleks Syntek se convirtió en tendencia luego de que se viralizaron en redes sociales videos que captaron la pelea que tuvo el cantante con los asistentes a su concierto previo a la Ceremonia del Grito en la alcaldía Benito Juárez.

El famoso no solo discutió con algunos fans que le pedían que interpretará canciones de otros artistas, sino que también terminó haciendo declaraciones polémicas que convirtieron su presentación del 15 de septiembre en un momento muy incómodo. Te contamos los detalles.

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Así fue la pelea de Aleks Syntek con fans en Ceremonia de Grito

En redes sociales acusan que Aleks Syntek simplemente se desconectó durante su concierto del 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez. El famosoformó parte de los eventos que se realizaron en la CDMX con motivo de los festejos patrios.

@soytuamaperro Aleks Syntek se presentó en la alcaldía Benito Juarez el 15 de Septiembre para poder celebrar la Independencia de México, y todo salió raro. Qué capacidad de incomodar al público 🫪 ♬ sonido original - Soy tu ama, perro

Lo que se esperaba fuese un show entretenido terminó siendo un momento incómodo para cientos de fans cuando Aleks Syntek explotó contra el público y los regañó por no defenderlo ante las críticas que ha recibido por sus comentarios en contra del reguetón.

“Wey, ya defiéndanme. Si les gusta mi música, si la van a estar cantando, pues defiendan al tío Syntek”, reclamó

Más tarde, el cantante también discutió con una persona en el público, porque le pidió que interpretara un tema de Juan Gabriel y El Buki. El famoso dejó claro que solo iba a cantar temas de su repertorio.

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar… Entonces, pídanme mías… ¿Quién quiere subir al escenario? Es bien bonito darle un besito a una mujer... y no las estoy acosando”, señaló.

Después, continuó despotricando contra el público mexicano y terminó comparándolo con el público de Colombia, que supuestamente sí lo defendió y apoyó para que fuera juez en un reality musical, a pesar de que se le acusaba de ser un potencial abusador de menores,

Tras este polémico comentario, el cantante terminó callando a uno de los asistentes. “¡Te estoy hablando. Ya cállate. Soy el maestro Syntek. Soy el tío Syntek!”, dijo.

¿Quién es Aleks Syntek?

Raúl Alejandro Escajadillo Peña, cuyo nombre artístico es Alex Syntek, es un reconocido cantautor, compositor y productor musical mexicano de música pop, pop rock y balada romántica.

Nació el 29 de septiembre de 1969 en Mérida, Yucatán, cuenta con una destacada trayectoria de más de tres décadas en la escena musical latinoamericana. Es recordado por mucho por haber comenzado su carrera como actor infantil en el programa Chiquilladas.

Algunos de sus éxitos musicales son: “Más fuerte de lo que pensaba”, “Mis impulsos sobre ti”, “Sexo, pudor y lágrimas”, el tema principal de la exitosa película homónima.

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