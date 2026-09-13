Rich Handel, experto en lavandería, sobre la goma negra en la lavadora: “Descubrimos que la función FreshFlow de Whirlpool reduce el exceso de humedad donde suele acumularse el moho y los hongos”

Abrir la lavadora y encontrar manchas oscuras en la goma o un olor desagradable es más común de lo que parece, sobre todo cuando la humedad queda atrapada después de cada lavado.

Esto pasa con frecuencia en las lavadoras de carga frontal, donde la goma de la puerta puede permanecer húmeda durante varias horas. Ante esto, Rich Handel, experto en lavandería de Consumer Reports (CR), explicó que reducir esa humedad puede ayudar a evitar la aparición de moho y hongos.

De hecho, el problema sigue siendo bastante frecuente. En una encuesta de CR realizada en 2025, 13% de los usuarios reportó presencia de moho u hongos y otro 13% señaló malos olores en este tipo de lavadoras.

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¿Por qué aparece moho en la goma de la lavadora?

De acuerdo con Consumer Reports, después de sacar la ropa todavía puede quedar agua entre los pliegues de la goma, en la puerta, el tambor o el dispensador de detergente.

Además, con el uso se van acumulando restos de jabón, suavizante y suciedad. Por ello, si estas zonas permanecen húmedas entre un lavado y otro, pueden aparecer moho, hongos y malos olores.

La frecuencia con la que usamos la lavadora también influye. De acuerdo con Energy Star, una familia promedio en Estados Unidos realiza alrededor de 300 cargas de ropa al año. Es decir, si la máquina no alcanza a secarse bien entre ciclos, la humedad puede quedarse ahí una y otra vez.

¿Qué descubrieron al reducir la humedad de la lavadora?

Para ver qué tanto podía cambiar la humedad dentro de la máquina, Consumer Reports probó el sistema FreshFlow Vent de Whirlpool, incluido en el modelo WFW5720RR.

Al sacar la ropa, la humedad dentro del tambor estaba cerca del 80%. Después de activar durante cuatro horas la función que ayuda a secarlo, el nivel bajó hasta 40% y terminó alrededor de 50%. Al final, la goma, la puerta y el tambor se veían secos.

En cambio, cuando hicieron la misma prueba sin utilizar esta función, la humedad comenzó en 85% y se mantuvo alrededor de 86% cuatro horas después. Además, la goma, la puerta y el tambor seguían húmedos.

A partir de estos resultados, Handel señaló que reducir la humedad en estas zonas puede ayudar a disminuir la aparición de moho y hongos, precisamente porque suelen acumularse alrededor de la goma, la puerta y el tambor.

Eso sí, no hace falta comprar una lavadora nueva para empezar a combatir el problema. Algunos cuidados después de cada lavado también pueden ayudar.

¿Qué hacer para evitar la goma negra y el mal olor?

Consumer Reports recomienda empezar por algo muy sencillo: sacar la ropa mojada en cuanto termine el ciclo y no dejarla durante horas dentro de la lavadora.

Además, conviene:

Secar la goma y la parte interior de la puerta después de lavar

Revisar los pliegues para retirar agua, residuos u objetos atrapados

Limpiar con frecuencia el dispensador de detergente

Evitar usar más detergente del recomendado

Realizar periódicamente el ciclo de limpieza del tambor

Dejar la puerta entreabierta entre lavados para que salga la humedad, siempre que sea seguro hacerlo

En casas con niños pequeños hay que tener más cuidado. Consumer Reports recomienda evitar que puedan acceder a una lavadora de carga frontal mientras la puerta permanece abierta.

Finalmente, no todas las lavadoras se limpian de la misma manera. Por eso, antes de usar algún producto o iniciar un ciclo especial de limpieza, conviene revisar el manual del modelo, sobre todo si la goma ya tiene manchas, residuos o mal olor.

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