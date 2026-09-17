XBOX FanFest en México: Fecha, horarios y cómo asistir al magno evento de videojuegos

La comunidad gamer en México ya tiene una nueva fecha para una de las grandes celebraciones del año. El Xbox FanFest regresará a la Ciudad de México el sábado 17 de octubre de 2026, como parte de los festejos por el 25 aniversario de Xbox. El evento se realizará en el Fórum dentro de las instalaciones del hipódromo de las Américas.

Durante la jornada, los asistentes podrán probar algunos de los lanzamientos más importantes de Xbox de este año, además de participar en experiencias y activaciones con aliados de la compañía y convivir con integrantes de la comunidad y de la industria de los videojuegos.

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¿A qué hora es el XBOX FanFest 2026 en México?

La edición del XBOX FanFest 2026 en México tendrá dos turnos. El primero será a las 9:00 a las 14:00 horas y estará abierto para adultos y menores de cinco años en adelante siempre que estos últimos acudan acompañados por un adulto. El segundo turno será de 16:00 horas a 22:00 horas y estará reservado exclusivamente para mayores de 18 años.

¿Cuánto cuesta y cómo se puede entrar el XBOX FanFest 2026?

Una de las buenas noticias para los jugadores es que la entrada será totalmente gratuita, aunque el cupo será limitado y será obligatorio realizar un registro previo. Xbox , informó que los detalles para registrarse serán anunciados mediante sus canales oficiales. Para ingresar será necesario presentar la confirmación del registro, una identificación oficial vigente y el correo utilizado durante el proceso.

Además, habrá restricciones de acceso: no se permitirán, mochilas, carriolas, botellas, laptops, selfie sticks, ni armas y el recinto no contará con lockers. El 17 de octubre, Xbox convertirá nuevamente a la CDMX en un punto de encuentro para su comunidad gamer en México; ¿y tú, ya estás listo para el FanFest en México 2026?

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