Walmart remata el smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic con $4,500 pesos de descuento y hasta 15 meses sin intereses

Walmart ofrece el smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic, en color negro, con un descuento de $4,500 pesos sobre su precio original. El equipo combina un diseño tradicional con funciones de monitoreo de salud, GPS de doble banda y un asistente inteligente impulsado por Galaxy AI.

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¿Cuánto cuesta el Galaxy Watch 8 Classic en Walmart y cuáles son las promociones bancarias vigentes?

El smartwatch Galaxy Watch 8 Classic costaba inicialmente $9,499 pesos en Walmart, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $4,999 pesos, es decir, con una rebaja de $4,500 pesos.

El equipo de Samsung se puede financiar hasta en 15 meses sin intereses, o en hasta 8 plazos con la opción de Cashi más Aplazo. Las opciones de pago en diferido son:

3 meses de $1,666.33

6 meses de $833.17

13 meses de $384.54 (exclusivo BBVA)

(exclusivo BBVA) 15 meses de $333.27 (exclusivo BBVA, WM Invex y Sams Invex)

¿Qué características tiene este smartwatch Samsung a la venta en Walmart?

El Samsung Galaxy Watch 8 Classic tiene pantalla Super AMOLED de 1.34 pulgadas, con resolución 438x438. Según describe la marca, este smartwatch “combina elegancia tradicional con tecnología avanzada”, gracias a su bisel giratorio y diseño premium, que ofrecen “comodidad y estilo”.

El equipo es resistente al agua y al polvo, con certificación 5ATM/IP68, lo que lo hace apto para distintas actividades físicas. Funciona con un procesador de 3 nanómetros y cuenta con 64 GB de almacenamiento. Entre sus funciones de salud incluye ECG, monitoreo de presión arterial y seguimiento del sueño. Sumado a lo anterior, el dispositivo cuenta con GPS de doble banda.

La batería del equipo tiene una duración de 42 horas, con carga rápida completa en 60 minutos. Cuenta con conectividad Bluetooth y LTE, activación por voz, y también integra Galaxy AI con Google Gemini como asistente inteligente. La correa es de caucho de poliuretano, en color negro.

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