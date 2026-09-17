Bodega Aurrera remata licuadora inteligente Vitamix con vaso de acero de casi 2L: calidad premium con más de $2,000 de descuento

Preparar smoothies verdes, sopas calientes por fricción, salsas complejas o mantequillas de nueces en pocos segundos suele requerir licuadoras de alta potencia que combinan motor profesional con contenedores amplios y sistemas inteligentes de programación automática. Bodega Aurrera tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento premium: la Vitamix A3300 de la Serie Ascent, uno de los modelos inteligentes emblemáticos del fabricante estadounidense líder mundial en licuadoras de grado profesional.

El precio actual de esta licuadora se ubica en $14,569 pesos frente a los $17,139 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $2,570 pesos menos que su valor tradicional. La compra puede completarse directamente desde la tienda en línea Bodega Aurrera o en sucursales físicas seleccionadas según disponibilidad regional.

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Características principales de la licuadora Vitamix A3300 Ascent Series

La característica más destacada de esta licuadora es la combinación del motor profesional de 2.2 caballos de fuerza junto con el sistema inteligente SELF-DETECT de la Serie Ascent, configuración premium que ofrece varias ventajas prácticas complementarias. El motor de 2.2 HP con velocidad variable programable permite pulverizar prácticamente cualquier ingrediente sólido en menos de un minuto, desde granos duros hasta hielo compacto, mientras que la tecnología SELF-DETECT reconoce automáticamente qué contenedor está instalado sobre la base y ajusta los programas disponibles según la capacidad específica.

Licuadora inteligente Vitamix A3300 en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

El contenedor de perfil bajo de 64 onzas (aproximadamente 1.9 litros) está fabricado en Eastman Tritan reforzado, material libre de BPA con resistencia superior a los materiales convencionales del segmento. La pantalla táctil digital integra temporizador programable con cuenta regresiva automática, característica útil para replicar recetas con precisión sin necesidad de estar frente al equipo durante toda la preparación. La función de autolimpieza en 60 segundos permite lavar el contenedor con solo agregar agua tibia con una gota de jabón y activar la velocidad máxima.

Entre sus características destacan:

Marca Vitamix modelo A3300 Ascent Series

modelo Motor profesional de 2.2 HP velocidad variable

velocidad variable Contenedor de perfil bajo de 64 onzas (1.9 litros)

(1.9 litros) Material Eastman Tritan reforzado libre de BPA

reforzado libre de BPA Pantalla táctil digital con temporizador programable

con temporizador programable Control dial para velocidad variable

para velocidad variable Función pulso integrada

integrada Tecnología inteligente SELF-DETECT reconocimiento automático

reconocimiento automático Cuchillas de acero inoxidable endurecidas al frío

endurecidas al frío Motor autoventilado con protección térmica

con protección térmica Autolimpieza en 60 segundos

en 60 segundos Compatible con accesorios Ascent Series

Voltaje 127V estándar

La licuadora cuenta con garantía oficial Vitamix México de 10 años cubriendo defectos de fabricación del motor profesional, sistema electrónico interno, pantalla táctil, contenedor Tritan y accesorios originales incluidos en el empaque, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento licuadoras doméstico.

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