Precio y qué incluye la palomera de Snoopy

Snoopy es uno de los perros más adorables y conocidos y en Cinemex lanzaron una palomera 3D que estará a la venta a partir de hoy 17 de septiembre, te decimos cuánto cuesta y qué incluye para que vayas por la tuya.

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Precio y qué incluye la palomera de Peanuts

La palomera de Peanuts es la famosa casa roja y en el techo esta acostado Snoopy y Woodstock, tiene un precio de 620 pesos e incluye unas palomitas grandes clásicas y dos refrescos grandes.

Puedes cambiar el sabor de tus palomitas por 20 pesos más o el sabor de tus bebidas por 5 pesos, también puedes agrandar las palomitas por 35 pesos más. La venta esta limitada a una palomera por persona o cuenta y es hasta agotar existencias.

¡La icónica Casa de Snoopy es el siguiente coleccionable que tendremos de la colección edición Peanuts! 🤩 Ven ya por el tuyo a Cinemex. pic.twitter.com/omQp9zKQWW — Cinemex (@Cinemex) September 17, 2026

Snoopy, un personaje que conecta con las emociones

Peanuts fue creado por Charles M. Schulz y es una serie que combina la imaginación, un diseño tierno. Snoopy tiene una personalidad independiente que conecta con las emociones de distintas generaciones y Charlie Brown representa la duda y la ansiedad.

Se ha convertido en la tira cómica más querida de la historia y en un fenómeno global. Se publica en línea y en millas de periódicos de todo el mundo, en producciones teatrales, largometrajes y libros.

Ha inspirado atracciones de parques temáticos y diversos tipos de productos, incluso Snoopy viajó al espacio gracias al acuerdo de la Ley Espacial entre Peanuts Worldwide y la NASA.

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