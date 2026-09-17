VIDEO: Extraño pez murciélago de Galápagos; la razón detrás de sus labios rojos

En las profundidades que rodean las islas Galápagos vive uno de los peces más peculiares del planeta: el pez murciélago de labios rojos (Ogcocephalus darwini). Su aspecto llama inmediatamente la atención debido a su cuerpo aplanado, aletas modificadas para desplazarse sobre el fondo marino y unos intensos labios rojizos que parecen pintados.

La especia pertenece a la familia Ogcocephalidae y es endémica de las aguas de Galápagos y zonas cercanas del Pacífico oriental. diferencia de muchos peces que nadan constantemente, el pez murciélago pasa buena parte de su tiempo sobre el fondo, donde utiliza sus aletas para desplazarse de una manera que recuerda a caminar.

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Pez murciélago de Galápagos: ¿Por qué tiene labios rojos?

Los característicos labios rojos son una de las particularidades más conocidas de Ogcocephalus darwini; sin embargo, la ciencia todavía no ha establecido de manera definitiva una única función para esta coloración.

Su aspecto está relacionado con su peculiar anatomía y comportamiento reproductivo, mientras que su coloración general le ayuda a confundirse con el entorno del fondo marino. Algunas explicaciones populares atribuyen a los labios funciones específicas de comunicación o atracción sexual, pero estas interpretaciones deben tomarse con cautela si no están respaldadas por evidencia experimental concluyente.

¿Cómo consigue alimento el pez murciélago de labios rojos?

Este pez es un depredador de fondo; su alimentación incluye pequeños peces, crustáceos y otros organismos marinos. También posee una estructura especializada conocida como ilicio, derivada de la primera espina dorsal, que puede funcionar como señuelo para atraer presas.

Su extraña apariencia es, en realidad, el resultado de millones de años de adaptación a un ambiente muy particular; ¿es uno de los peces más extraños del océano? Su apariencia parece indiscutible, sus secretos, todavía no del todo.

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