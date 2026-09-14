Bodega Aurrera rebaja al 80% de descuento la cámara de seguridad inteligente con visión nocturna con $4,166 pesos de ahorro

En la búsqueda de reforzar la seguridad de sus propiedades con equipos de vigilancia premium las personas pueden optar por cámaras IP inteligentes con resolución superior, conectividad Wi-Fi doméstica y control remoto vía smartphone. Bodega Aurrera tiene disponible una oferta importante para audiencia con este requerimiento específico: la cámara de seguridad inteligente Losei 4K con Wi-Fi Dual Banda 2.4G/5G + visión nocturna infrarroja por $929 pesos con un fuerte descuento del 80%.

El precio actual de esta cámara tiene una rebaja excepcional de $4,166 pesos, respecto a los $5,095 pesos que marca su valor en el catálogo original. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Losei Cámara de Seguridad 4K en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Características destacadas de la cámara Losei 4K en oferta en Bodega Aurrera

La característica más destacada de esta cámara es la combinación de resolución 4K, Wi-Fi Dual Banda 2.4G/5G y visión nocturna infrarroja. La resolución 4K representa una calidad de imagen considerablemente superior al estándar Full HD 1080p convencional del segmento accesible. La detección de movimiento inteligente envía notificaciones automáticas al smartphone cuando detecta actividad en el rango de vigilancia, permitiendo monitoreo continuo sin estar frente a la pantalla del equipo.

Entre sus características destacan:

Marca Losei cámara inteligente

cámara inteligente Resolución 4K ultra alta definición

ultra alta definición Conectividad Wi-Fi Dual Banda 2.4G/5G

Visión nocturna LED infrarroja

LED infrarroja Detección de movimiento con notificaciones

con notificaciones Comunicación bidireccional con micrófono y altavoz

con micrófono y altavoz App de control para Android e iPhone

Uso exterior con protección contra polvo y agua

con protección contra polvo y agua Almacenamiento local vía microSD

Grabación continua o por eventos

o por eventos Configuración remota desde smartphone

La cámara cuenta con garantía oficial del fabricante cubriendo defectos de fabricación en el sensor de imagen, sistemas electrónicos internos, sistema Wi-Fi Dual Banda, LED infrarrojos y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar del segmento cámaras de seguridad IP suele incluir período básico según política vigente del fabricante para esta línea específica, y se recomienda registrar el equipo en la aplicación oficial desde la primera configuración para facilitar cualquier gestión de garantía posterior.

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