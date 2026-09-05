Bodega Aurrera remata la lavadora Whirlpool de 17 kg con $3,100 pesos de descuento y hasta 24 meses sin intereses

Bodega Aurrera tiene una promoción pensada para quienes están en busca de una nueva máquina para lavar la ropa. La lavadora Whirlpool de 17 kilos, con carga superior está ahora con un descuento de $3,100 pesos sobre su precio original. El equipo cuenta con 12 ciclos de lavado y un sistema que identifica automáticamente el tamaño de la carga de ropa.

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¿Cuánto cuesta la lavadora Whirlpool en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

La lavadora Whirlpool costaba inicialmente $10,290 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $7,190 pesos, es decir, con una rebaja de $3,100 pesos.

El equipo se puede financiar hasta en 24 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $2396.67

6 MSI de $1198.33

9 MSI de $798.89

12 MSI de $599.17

18 MSI de $399.44

20 meses de $359.50 (exclusivo BBVA)

24 meses de $299.58 (exclusivo BBVA)

lavadora Whirlpool La lavadora Whirlpool de 17 kg se puede comprar en rebaja y con MSI en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene esta lavadora Whirlpool de 17 kg a la venta en Bodega Aurrera?

La lavadora Whirlpool en rebaja tiene capacidad de 17 kilogramos y es de carga superior. Según describe la ficha de producto en Bodega Aurrera, el equipo cuenta con el sistema de lavado Xpert System y un agitador Single Action con “6 movimientos expertos”, pensado para un “lavado que remueve las manchas más difíciles”. También incluye la función Smart Load, que identifica el tamaño de la carga de ropa seca —chica, mediana o grande— y ajusta el nivel de agua correspondiente.

La lavadora incluye depósitos automáticos para suavizante y blanqueador, además de bloqueo de tapa. Cuenta con luz LED indicadora de la etapa del ciclo, canasta 100% de acero inoxidable y tres opciones de temperatura de agua: fría, tibia y caliente.

En cuanto a especificaciones técnicas, el equipo funciona con 127 volts, tiene un peso de 53 kilogramos y está disponible en color blanco.

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