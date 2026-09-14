Fernando Canales, chef: “Cuanto más frotas el cuchillo con ajo, más se queda pegado el sabor y eso contaminará otros ingredientes”

Cuidar los cuchillos es un arte y, para eso, el chef Fernando Canales tiene algunas recomendaciones en su canal de Instagram que pueden ser más que útiles tanto para que no pierdan filo como para aprovechar los sabores. El especialista sostiene en un video que, tras cortar ajo, no conviene seguir frotando la hoja con el mismo ingrediente.

“Cuanto más frotas el cuchillo con el ajo, más se queda pegado el sabor”, explica, y advierte que ese aroma “contaminará cualquier otro ingrediente que toquemos”. En otras palabras, no se trata solo de higiene, sino también de conservar el equilibrio de los sabores.

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¿Qué recomienda el chef Fernando Canales para evitar que el ajo arruine tus platos?

El punto central de la recomendación del chef es la limpieza inmediata. Después de cortar ajo, el cuchillo debe aclararse con agua fría.

La advertencia del cocinero no es menor: un cuchillo con restos de ajo puede alterar otros alimentos que luego tocará. Eso incluye desde una preparación dulce hasta una carne o un pescado que se corte después. Para Canales, ese detalle es tan importante como la técnica del corte mismo.

Y otra clave, según el chef que cuenta con más de 130.000 seguidores en Instagram, está en también en no insistir en la fricción. Esa pequeña diferencia puede evitar que un pescado, una carne, una verdura o una salsa terminen con un rastro de olor a ajo que no correspondía al plato.

¿Qué más debes revisar en tu cuchillo según el chef Fernando Canales?

Además del ajo, el chef asegura que si usas un cuchillo frío para cortar un producto también frío o muy compacto, puede pegarse a la hoja y romperse al intentar separarlo. En esos casos, conviene calentar un poco el cuchillo antes de trabajar. Esa es la diferencia entre un corte limpio y un resultado irregular.

Curiosidades del cuchillo. (Ilustrativa)

En su visión, el cuchillo debe ser “la prolongación de la mano del cocinero”. Es una herramienta esencial, pero no basta con tenerla afilada: también exige cuidado, precisión y una limpieza acorde al tipo de producto con el que se trabaja. En la cocina, esos detalles suelen ser los que separan un plato correcto de uno realmente bien hecho.

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