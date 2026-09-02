Liverpool remata el centro de lavado Mabe de 24 kg con IA y 40% de descuento y hasta 9 meses sin intereses

El centro de lavado a gas Mabe de 24 kilos de capacidad bajó de precio en Liverpool. Actualmente el aparato presenta un descuento del 40% sobre su precio original y se puede pagar en hasta 9 meses sin intereses. El equipo combina lavado y secado en un mismo aparato, con inteligencia artificial que ajusta el ciclo según la carga.

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¿Cuánto cuesta el centro de lavado Mabe en Liverpool y cómo se puede pagar?

El centro de lavado Mabe tenía un precio original de $43,799 pesos, pero con el descuento del 40% queda en $26,279.40 pesos en un solo pago, es decir, una rebaja de $17,519.60 pesos.

Además de la rebaja, Liverpool ofrece la posibilidad de financiar la compra a 3, 6 o 9 meses sin intereses. Las opciones disponibles con tarjetas Liverpool son:

3 MSI de $9,307.29 (total: $27,921.86. Es decir, con 36.25% de descuento respecto al precio original)

(total: $27,921.86. Es decir, con 36.25% de descuento respecto al precio original) 6 MSI de $4,653.64 (total: $27,921.86)

(total: $27,921.86) 9 MSI de $3,102.43 (total: $27,921.86)

Con otras tarjetas, la opción disponible es a 6 meses sin intereses, bajo las mismas condiciones de descuento. O sea, 6 MSI de $9,307.29 que suman un total de $27,921.86, un 36.25% de descuento respecto al precio original.

El envío es gratuito a todo el país.

Centro de lavado Mabe Liverpool ofrece el equipo con hasta 9 meses sin intereses en tarjetas propias. (Liverpool)

¿Qué características tiene este centro de lavado Mabe a la venta en Liverpool?

Según describe Liverpool, se trata de un centro de lavado a gas con inteligencia artificial que “decide la cantidad de agua, tiempo y temperatura que maximiza la limpieza para el mejor cuidado de la ropa”. A su vez, su función Ultracapacity permite lavar y secar más prendas a la vez, ahorrando tiempo y esfuerzo, con 8 programas automáticos de lavado y 4 ciclos de secado más temporizador.

El equipo incluye un infusor Aqua Energy Roller, que ayuda a ahorrar agua, reduce el enredo de las prendas y facilita el movimiento de cargas extra grandes. También cuenta con un ciclo de sanitizado que elimina el 99.99% de las bacterias, canasta de acero inoxidable y seguro en la tapa.

La lavadora ofrece 3 velocidades de centrifugado y 3 de lavado, con tecnología de infusor y ciclos normal, delicados, lavado rápido, enjuague, centrifugado y remojo. La secadora, por su parte, cuenta con tecnología Long Vent, sensor de temperatura y filtro atrapapelusa, con ciclos programables por tiempo o temperatura.

En cuanto a especificaciones técnicas, el centro de lavado a la venta en Liverpool mide 191.77 cm de alto y 68.07 cm de ancho, funciona con gas LP y electricidad de 120V, y tiene control automático de temperatura con 6 ajustes disponibles.

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