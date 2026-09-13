Bodega Aurrera lanza promoción con 40 % de descuento en artículos de cocina para celebrar el Día de la Independencia con la mejor cena mexicana

La cena tradicional del Día de la Independencia con pozole, tostadas, chiles en nogada, arroz y otros platos característicos puede ser la excusa perfecta para renovar utensilios de cocina o reemplazar piezas desgastadas antes de las reuniones familiares. Bodega Aurrera lanzó una campaña promocional específica dentro de su plataforma en línea con la categoría Noches Mexicanas, dedicada a artículos de cocina y hogar con descuentos variables aplicables durante la temporada del 15 y 16 de septiembre de 2026.

La campaña reúne ollas de presión, baterías de cocina, sartenes, vaporeras y cacerolas de marcas reconocidas como T-Fal, Presto, Tramontina, Ekco y Flavor Pan dentro de una landing específica del sitio oficial de la cadena mexicana. Los descuentos varían según el producto específico y algunos artículos superan el 40 por ciento sobre el precio original de catálogo.

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Hogar Noches Mexicanas en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Productos destacados de la campaña Noches Mexicanas Bodega Aurrera

Dentro del catálogo verificable oficial de la landing Bodega Aurrera Fiestas Patrias Hogar, algunos de los productos destacados con descuentos verificables oficiales son:

Olla de Presión Tramontina Vancouver Roja 6L : $999 pesos (antes $1,859) — ahorro $860 (46% descuento)

: $999 pesos (antes $1,859) — ahorro (46% descuento) Juego de 3 Sartenes T-Fal Vital 20, 24 y 26 cm : $669 pesos (antes $1,099) — ahorro $430 (39% descuento)

: $669 pesos (antes $1,099) — ahorro (39% descuento) Sartén para Crepas T-Fal 25 cm Gris : $429 pesos (antes $699) — ahorro $270 (39% descuento)

: $429 pesos (antes $699) — ahorro (39% descuento) Cacerola Ekco Classic 24 cm con Tapa Roja : $349 pesos (antes $550) — ahorro $201 (36% descuento)

: $349 pesos (antes $550) — ahorro (36% descuento) Olla de Presión Presto 6 litros : $1,099 pesos (antes $1,499) — ahorro $400 (27% descuento)

: $1,099 pesos (antes $1,499) — ahorro (27% descuento) Batería T-Fal Initiative 20 Piezas Negra : $5,023 pesos (antes $6,332) — ahorro $1,309 (21% descuento)

: $5,023 pesos (antes $6,332) — ahorro (21% descuento) Vaporera Ekco Silver 34 cm : $1,289 pesos

: $1,289 pesos Batería T-Fal Hard Titanium Plus 10 Piezas : $3,499 pesos

: $3,499 pesos Olla de Presión T-Fal Easy Pressure Cooker 92180PC : $1,379 pesos

: $1,379 pesos Set de Sartenes Flavor Pan Zafiro Antiadherente 4 piezas: $1,159 pesos

Cómo acceder a la campaña Noches Mexicanas

Los interesados en aprovechar la campaña pueden acceder desde el sitio oficial Bodega Aurrera dentro de la sección Eventos > Fiestas Patrias > Fiestas Patrias Hogar disponible en bodegaaurrera.com.mx. La categoría específica Hogar Noches Mexicanas agrupa todos los artículos participantes en un solo listado navegable con filtros por precio + marca + material + capacidad + categoría para facilitar la búsqueda según necesidades específicas del comprador.

Las formas de pago disponibles varían según el producto e incluyen desde compras al contado hasta planes de hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes en varios artículos. Algunos productos ofrecen adicionalmente planes de hasta 18 mensualidades fijas con financiamiento incluido — es importante verificar en cada producto específico si el plan a 18 meses corresponde a MSI (meses sin intereses) o financiamiento con interés antes de finalizar la compra.

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