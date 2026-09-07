Bodega Aurrera remata lavadora Mabe 18 kg con sistema Auto Restart contra cortes de luz y $1,685 descuento

Las familias mexicanas ubicadas en regiones con cortes de luz frecuentes durante los meses de tormentas eléctricas suelen enfrentar el problema de que los ciclos de lavado se interrumpen y la ropa queda sin terminar dentro de la tina. Bodega Aurrera tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento específico: la lavadora Mabe LMA78112CBAB0 de 18 kilogramos en color blanco con carga superior y sistema Auto Restart.

El precio actual de esta lavadora se ubica en $9,549 pesos frente a los $11,234 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $1,685 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Características destacadas de la lavadora Mabe en Bodega Aurrera

La característica más destacada de esta lavadora Mabe es su sistema Auto Restart, tecnología que permite continuar automáticamente el ciclo de lavado tras un corte de luz sin necesidad de reiniciar el programa desde el principio. Esta función resuelve una problemática cotidiana común en muchas regiones mexicanas donde los cortes eléctricos durante tormentas o mantenimientos interrumpen los ciclos activos, dejando la ropa a medio proceso dentro del equipo.

Lavadora Mabe 18kg en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Su capacidad de 18 kilogramos representa un formato adecuado para familias medianas mexicanas de 4 a 6 integrantes con hábitos amplios de lavado semanal, edredones estándar, prendas voluminosas y ropa de trabajo o escolar. La configuración de carga superior con tapa transparente permite verificar el proceso durante los ciclos sin interrumpir el funcionamiento del equipo.

Entre sus características destacan:

Marca Mabe modelo LMA78112CBAB0

modelo Capacidad 18 kg carga superior

carga superior Color blanco estándar

estándar Sistema Auto Restart contra cortes de luz

contra cortes de luz Panel digital con pantalla LED

con pantalla LED Función Fuzzy Logic para detección automática de carga

para detección automática de carga Aqua Saver para ahorro de agua

para ahorro de agua Múltiples programas de lavado ajustables

de lavado ajustables Filtro de pelusa integrado

integrado Dispensador para detergente y suavizante

para detergente y suavizante Bloqueo para niños integrado

integrado Voltaje 127V estándar

estándar Ideal para familias medianas mexicanas

Garantía oficial Mabe México

La lavadora cuenta con garantía oficial Mabe México cubriendo defectos de fabricación en el motor, sistema electrónico interno, panel digital, dispensadores, sensores automáticos y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar del segmento incluye un año en partes generales y período extendido en el motor Mabe según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento línea blanca.

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