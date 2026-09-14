Sydney Sweeney desata la furia de atletas; denuncian que su nuevo spot sexualiza al deporte

Sydney Sweeney, la popular actriz de Euphoria, lanzó un comercial para promocionar la plataforma Novig, un espacio de predicciones deportivas para apuestas; sin embargo, las reacciones no fueron las esperadas. La famosa recibió fuertes críticas por parte de deportistas que denunciaron que el spot sexualiza al deporte.

En el clip se puede ver a la famosa aparecer desnuda, pero cubriéndose sus partes íntimas con balones de basquet, de futbol americano y algunas herramientas de otros deportes. Si aún no ves el comercial más polémico de la temporada, sigue leyendo que te contamos todos los detalles.

La reacción de deportistas al comercial de Sydney Sweeney

Tras el estreno del spot viral de la plataforma Novig, de la cual la misma Sydney Sweeney es inversionista, la actriz de 29 años recibió duras críticas por parte de atletas femeninas que resultaron ofendidas, por la manera en la que aseguran, la empresa está utilizando el cuerpo femenino para vender.

Por ejemplo, la nadadora australiana Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímipica, criticó que el cuerpo de las mujeres todavía sea utilizado como recurso publicitario. Por su parte, la surfista australiana Felicity Palmate expresó: “Queremos que se nos valore por lo que podemos hacer, no por cómo nos vemos”.

Quizás, la respuesta más viral al comercial de Sydney Sweeney fue la de la gimnasta estadounidense Gracie Kramer, quien publicó una imagen suya en uno de sus entrenamientos acompañado de un texto en el que se lee: “No sé qué estaba haciendo Sydney Sweeney, pero así es como se ven las mujeres en el deporte”.

Sydney Sweeney pierde más de 200,000 seguidores

Tras lo sucedido, la famosa actriz perdió hasta 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram, pues miles de seguidores quedaron molestos con la campaña publicitaria protagonizada por la joven actriz.

No obstante,Sydney Sweeney no se muestra afectada por la polémica e incluso compartió en su cuenta oficial de Instagram, algunas de las fotografías que se lograron durante la filmación del clip polémico en cuestión.

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