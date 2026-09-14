Filas kilométricas en México-Querétaro y México-Puebla por accidentes; circulación paralizada en estos puntos carreteros

Los accidentes y bloqueos carreteros no dan tregua este comienzo de semana y entre las vialidades más afectadas están la México-Querétaro y México-Puebla, por lo que te recomendamos evitar los puntos afectados en estas rutas y otras más por las que miles de conductores pasan todos los días.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Autopista México-Puebla
La mañana de este lunes se reportan problemas vehiculares en la autopista México-Puebla, exactamente en el ingreso a la CDMX.
Autopista México-Querétaro
Se registra cierre a la circulación en la autopista México-Querétaro, dirección a la CDMX, a la altura del kilómetro 156, debido a un accidente. La circulación está a vuelta de rueda.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Hay carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, cerca del kilómetro 98, en dirección a Cuernavaca, sin que se reporten accidentes.
Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
¡Toma precauciones! Hay cierre parcial de circulación en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, cerca del kilómetro 245, en dirección Acatzingo, tras un fuerte accidente.
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