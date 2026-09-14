Filas kilométricas en México-Querétaro y México-Puebla por accidentes; circulación paralizada en estos puntos carreteros

Los accidentes y bloqueos carreteros no dan tregua este comienzo de semana y entre las vialidades más afectadas están la México-Querétaro y México-Puebla, por lo que te recomendamos evitar los puntos afectados en estas rutas y otras más por las que miles de conductores pasan todos los días.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista México-Puebla

La mañana de este lunes se reportan problemas vehiculares en la autopista México-Puebla, exactamente en el ingreso a la CDMX.

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre a la circulación en la autopista México-Querétaro, dirección a la CDMX, a la altura del kilómetro 156, debido a un accidente. La circulación está a vuelta de rueda.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 156, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles. El personal se encuentra laborando en la atención del accidente.



En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 14, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Hay carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, cerca del kilómetro 98, en dirección a Cuernavaca, sin que se reporten accidentes.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98. Registra carga vehicular en dirección Cuernavaca, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 14, 2026

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

¡Toma precauciones! Hay cierre parcial de circulación en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, cerca del kilómetro 245, en dirección Acatzingo, tras un fuerte accidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 245, dirección Acatzingo. Reducción de carriles por atención de incidente (caída de carga). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 14, 2026

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