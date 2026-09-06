Cómo ahorrar energía en el hogar: la Conuee recomienda a los mexicanos los 3 tipos de pantallas más eficientes

Cambiar un televisor antiguo por una pantalla con tecnología más eficiente también puede ayudar a reducir el consumo de electricidad en el hogar. A través de un estudio realizado en 2025, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) recomendó considerar tres tecnologías cuando se busca sustituir un equipo anterior y utilizar la energía de manera más eficiente.

Y es que contrario a lo que la mayoría imagina, los televisores con tecnologías más antiguas pueden consumir más energía que los modelos actuales. Por ello, antes de comprar una nueva pantalla conviene conocer qué opciones pueden ofrecer un mejor desempeño energético.

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¿Cuáles son las 3 pantallas más eficientes para ahorrar energía?

De acuerdo con la Conuee, si un televisor es de LCD, plasma o una tecnología anterior, es recomendable considerar su sustitución por una pantalla con tecnología LED, QLED u OLED, debido a que utilizan sistemas de iluminación más eficientes y pueden representar un menor consumo energético.

1. Pantallas LED

Las pantallas LED utilizan diodos emisores de luz para iluminar la imagen y forman parte de las alternativas que la Conuee recomienda frente a televisores de tecnologías anteriores.

Además de considerar la tecnología de la pantalla, la dependencia recomienda revisar la información de eficiencia energética del equipo antes de adquirirlo.

2. Pantallas QLED

Las pantallas QLED también aparecen entre las alternativas señaladas por la Conuee para sustituir televisores antiguos. Esta tecnología utiliza una iluminación basada en LED y una capa de puntos cuánticos para generar la imagen.

Al momento de comparar modelos, no basta con fijarse en el tamaño o la calidad de imagen: también es importante revisar la información relacionada con su consumo de electricidad.

3. Pantallas OLED

La tercera opción mencionada por la Conuee es la tecnología OLED. Estos televisores utilizan píxeles que generan su propia luz, por lo que no requieren una retroiluminación convencional.

La guía de la dependencia incluye a los modelos OLED, junto con LED y QLED, entre las opciones a considerar cuando se busca reemplazar una pantalla LCD, plasma o de una tecnología anterior.

¿Qué revisar antes de comprar una pantalla para ahorrar energía?

La tecnología del televisor no es el único elemento que debe tomarse en cuenta. La Conuee recomienda que, al adquirir una televisión u otro equipo electrónico, el consumidor verifique que cuente con una etiqueta de eficiencia energética, el Sello Fide o Energy Star.

También existen hábitos sencillos que pueden reducir el consumo del televisor. Si el equipo no se utilizará durante un periodo prolongado, conviene apagarlo en lugar de mantenerlo innecesariamente encendido. La Conuee también recomienda aprovechar las funciones de ahorro de energía disponibles en algunos modelos.

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