Suspenden servicio en la Línea 3 del Metro CDMX hasta nuevo aviso

El Metro CDMX suspendió el servicio en varias estaciones de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, debido a una revisión en zona de vías hoy domingo 6 de septiembre.

Debido a la suspensión del servicio miles de usuario tienen que buscar otras alternativas de transporte para llegar al centro y sur de la Ciudad de México (CDMX).

🚨#AlertaADN



Derivado de una revisión en la zona de vías de la Línea 3 del Metro CDMX, no hay servicio de las estaciones Indios Verdes a La Raza🚇 pic.twitter.com/Ph0rlAqWbo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 6, 2026

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¿Qué estaciones del Metro CDMX no tienen servicio?

Indios Verdes

Deportivo 18 de Marzo

Potrero

La Raza

Apoyo a usuarios por suspensión en la Línea 3 del Metro CDMX

Ante la suspensión de las estaciones del Metro, unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX apoyan a los usuarios en el tramo afectado, sin embargo no se dan abasto y se reportan largas filas para abordar.

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