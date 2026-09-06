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/Ciudad/Nota

Suspenden servicio en la Línea 3 del Metro CDMX hasta nuevo aviso

El tramo afectado del Metro CDMX consiste en cuatro estaciones; unidades de la Policía apoyan al traslado de usuarios

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

El Metro CDMX suspendió el servicio en varias estaciones de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, debido a una revisión en zona de vías hoy domingo 6 de septiembre.

Debido a la suspensión del servicio miles de usuario tienen que buscar otras alternativas de transporte para llegar al centro y sur de la Ciudad de México (CDMX).

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¿Qué estaciones del Metro CDMX no tienen servicio?

  • Indios Verdes
  • Deportivo 18 de Marzo
  • Potrero
  • La Raza

Apoyo a usuarios por suspensión en la Línea 3 del Metro CDMX

Ante la suspensión de las estaciones del Metro, unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX apoyan a los usuarios en el tramo afectado, sin embargo no se dan abasto y se reportan largas filas para abordar.

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