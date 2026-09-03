Samsung pone en aviso a usuarios de lavavajillas: “deja 2 tazas de vinagre…”

¿Tu lavavajillas dejó de dejar los platos realmente limpios? Samsung tiene una respuesta, y empieza con algo tan simple como el vinagre que tienes en casa. A través de una guía de soporte, la marca explicó que lo primero que suele mejorar el rendimiento del lavavajillas es limpiar el aparato, pero si eso no alcanza, hay una lista de causas puntuales para revisar.

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¿Por qué Samsung recomienda dejar 2 tazas de vinagre en el lavavajillas?

Si el lavavajillas no funciona bien, las causas pueden ser muchas, entre ellas, una falta de limpieza interna. Para hacerlo, usar vinagre suele ser el paso decisivo. Samsung sugiere dejar 2 tazas de vinagre blanco en el fondo del aparato, con la puerta cerrada, y completar un curso de limpieza.

Si el vinagre no resuelve el problema de limpieza y rendimiento del electrodoméstico, la marca sugiere reemplazar el vinagre por un cuarto de taza (60 ml) de cristales de ácido cítrico dentro del mismo lavavajillas.

Una carga incorrecta de la vajilla puede impedir que el brazo rociador del lavavajillas gire correctamente. (Home Depot)

¿Qué revisar si el lavavajillas Samsung no limpia bien incluso después de un lavado interno?

Si incluso después de limpiar el aparato con vinagre, este sigue funcionando mal, entonces conviene revisar otros puntos del lavavajillas para optimizar los lavados.

Según Samsung, una primera medida es elegir un curso de limpieza más potente y confirmar que la manguera de desagüe tenga un bucle alto, para que el agua sucia de la tubería no vuelva a entrar al lavavajillas. Sumado a eso, la marca sugiere chequear la presión del agua revisando que la válvula esté completamente abierta.

Otro punto clave dentro del lavavajillas es el brazo rociador, cuya boquilla debe estar destapada, caso contrario hay que sacarlo para destaparlo. El brazo central se retira girándolo en sentido horario mientras se sostiene la tuerca, y el inferior se saca tirando hacia arriba. Ambos se lavan con agua tibia, jabón y un cepillo suave, y se colocan de nuevo una vez enjuagados, explica la guía de Samsung.

Por otro lado, un filtro tapado también afecta la limpieza del lavavajillas, porque las partículas de comida acumuladas terminan contaminando los platos. Lo mismo pasa si el dosificador de detergente está obstruido: conviene limpiar el resorte de la puerta con un cepillo chico, o cambiarlo si está dañado, además de usar el tipo y la cantidad correctos de detergente y abrillantador en cada lavado.

Samsung también apunta al agua dura como otra causa frecuente: en ese caso, hay que rellenar el descalcificador del lavavajillas con sal específica y ajustar el nivel de regeneración según el manual del usuario.

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