Walmart congela el precio de más de 4,000 productos hasta noviembre

Ante el aumento sostenido del costo de la canasta básica durante 2026, Walmart México lanzó una campaña importante para las familias mexicanas: el programa oficial “Precios que No se Tocan” que mantiene sin cambios los valores de una amplia variedad de productos en sus sucursales físicas y tienda online.

La campaña está vigente desde el miércoles 26 de agosto de 2026 y se extiende hasta el 20 de noviembre de 2026, casi tres meses de estabilidad comercial. Los precios incluidos en el folleto oficial no se modificarán durante ese período, independientemente de fluctuaciones del mercado o cambios estacionales.

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Los precios que se mantienen sin cambios en Walmart en bebidas, lácteos y despensa

Dentro del departamento de bebidas y jugos, algunos de los productos con precio congelado destacados son:

Suero hidratante Electrolit 355 ml - $18 c/u

c/u Agua Epura 1 L - $12

Agua Bonafont natural (6 pzas de 1 L c/u) - $45

Agua Epura 10.1 L - $44

Agua de manantial Sta. María (24 pzas de 355 ml c/u) - $120

Jugo Marketside 1.89 L (variedad) - $129 c/u

c/u Néctar Del Valle 1 L - $26 c/u

c/u Refresco Mirinda, 7Up o Manzanita Sol 600 ml - $16.50 c/u

Para despensa y abarrotes, entre los productos destacados aparecen:

Mayonesa con jugo de limones McCormick 682 g - $62

Ensaladas Great Value 215 g - $10.50 c/u

c/u Variedad de sopa Barilla 200 g o menos - $11 c/u

c/u Rajas de jalapeño La Costeña 380 g - $26

Harina para hot cakes Gamesa 630 g - $30 c/u

c/u Galletas Marías azucaradas 420 g - $50

Galletas Emperador Senzo (5 pzas) - $46 c/u

c/u Sucedáneo de vinagre blanco Great Value 3.78 L - $35

En lácteos y derivados, la campaña incluye:

Yoghurt griego Oikos sin azúcar 900 g - $95 c/u

c/u Yoghurt griego Yoplait 750 g - $75 c/u

c/u Leche entera Lala 1 L - $30 c/u

c/u Leche entera Great Value 1.5 L - $31

Leche deslactosada light Lala 1.5 L - $46 c/u

c/u Queso crema Philadelphia original 180 g - $43

Yoghurt bebible surtido Lala (8 pzas de 220 g c/u) - $78

Carnes, cuidado personal, bebés y limpieza del hogar dentro del programa

El departamento de carnes, salchichonería y congelados incluye:

Arrachera marinada de res o ligera de res SuKarne 600 g - $218 c/u

c/u Pechuga de pollo sin hueso - $172 kilo

kilo Milanesa de pechuga - $182 kilo

kilo Chuleta ahumada de cerdo - $132 kilo

kilo Tocino ahumado Great Value 454 g - $126

Carne para hamburguesa con sirloin o arrachera Great Value (8 pzas) - $119 c/u

c/u Jamón de pavo Fud o San Rafael 290 g o menos - $55 c/u

c/u Salchicha de pavo Zwan 520 g - $49

En cuidado personal y farmacia destacan:

Gel antibacterial Medimart 60 ml - $18

Alcohol etílico desnaturalizado Medimart 1 L - $80

Jabón Palmolive Naturals (4 pzas de 120 g c/u) - $62 c/u

c/u Shampoo o acondicionador TRESemmé 715 ml - $135 c/u

c/u Enjuague bucal Colgate Plax Ice Infinity 500 ml - $76

Toallas para incontinencia Depend Femenine anatómicas 8 pzas - $67

Ropa interior para incontinencia Depend 18 pzas - $218

El departamento de bebés mantiene:

Fórmula infantil Enfagrow etapa 3 1.5 kg - $630

Pañales Huggies Eco Protect etapas 5 o 6 (32 pzas) - $236 c/u

Para limpieza y cuidado del hogar algunos de los productos incluidos son:

Detergente líquido MAS 4.8 L, Great Value 7 L o en polvo Ariel 4 kg - $175 c/u

c/u Papel higiénico Pétalo Rendimax 32 pzas - $169

Papel higiénico Suavel 32 rollos - $140

Suavizante Ensueño Max 5.1 L o naturaleza 9 L - $130 c/u

c/u Detergente en polvo Persil 4.5 kg - $161 c/u

c/u Blanqueador desinfectante Clorox 1.89 L - $26

Servilletas Suavel 400 pzas - $46

Servilletas Pétalo 420 pzas - $56

Entre las categorías más importantes de la campaña destacan:

Bebidas y jugos (14+ productos)

(14+ productos) Lácteos y derivados (9+ productos)

(9+ productos) Carnes, salchichonería y congelados (14+ productos)

(14+ productos) Despensa y abarrotes (9+ productos)

(9+ productos) Panadería y repostería (6+ productos)

(6+ productos) Frutas y verduras (5+ productos)

(5+ productos) Cuidado personal y farmacia (10+ productos)

(10+ productos) Bebés (2+ productos)

(2+ productos) Limpieza y cuidado del hogar (8+ productos)

(8+ productos) Vigencia hasta el 20 de noviembre de 2026

Aplica en sucursales físicas y tienda online

Precios sin modificaciones durante casi tres meses

Antes de acudir a la sucursal o realizar la compra en línea, conviene verificar la disponibilidad de los productos específicos en el punto de venta cercano — algunos artículos pueden tener disponibilidad limitada según ubicación geográfica y demanda estacional durante los tres meses de vigencia.

Condiciones oficiales del programa “Precios que No se Tocan”

La campaña “Precios que No se Tocan” es una iniciativa oficial de Walmart México que se aplica de manera uniforme en todas sus sucursales físicas del país y en su tienda online walmart.com.mx. Los precios listados en el folleto oficial se mantienen sin modificaciones desde el 26 de agosto hasta el 20 de noviembre de 2026, período durante el cual la audiencia puede planificar sus compras familiares con certidumbre sobre los valores.

La cobertura del programa aplica exclusivamente a los productos específicamente listados en el folleto oficial, otros artículos del catálogo Walmart pueden tener variaciones de precio según las políticas comerciales habituales de la cadena. En caso de detectar diferencia entre el precio del folleto y el precio en sucursal, conviene reportarlo directamente al personal de servicio al cliente Walmart para gestionar la corrección.

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