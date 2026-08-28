Walmart remata refrigerador Mabe de 14 pies en acero inoxidable con descuento de $2,000 pesos y hasta 12 MSI

Cuando el refrigerador de la casa empieza a fallar después de más de una década de uso continuo, la decisión de renovación suele buscar equilibrio entre capacidad familiar, tecnología confiable y precio accesible. Walmart lanzó una oferta importante para hogares con familias de 4 a 6 integrantes: un refrigerador Mabe de 14 pies cúbicos en acabado acero inoxidable mate.

El refrigerador pasó de $11,490 a $9,490 pesos, por lo que ahora tiene un ahorro de $2,000 pesos. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Más allá del descuento, el refrigerador reúne varias características pensadas para el uso familiar cotidiano. Cuenta con sistema No Frost, distribución Multi Air Flow, iluminación LED interior y acabado antihuellas que facilita la limpieza superficial diaria.

Refrigerador Mabe de 14 pies en Walmart (Walmart)

Sistema No Frost con distribución Multi Air Flow: funciones del refrigerador Mabe de 14 pies

El refrigerador integra sistema No Frost (deshielo automático), tecnología que evita la acumulación de escarcha en el congelador y elimina la tarea manual de descongelamiento periódico que requerían los refrigeradores convencionales de generaciones anteriores. Su sistema Multi Air Flow distribuye el aire frío mediante múltiples salidas ubicadas estratégicamente dentro del refrigerador, asegurando que la temperatura sea uniforme en todos los niveles y compartimentos del equipo.

Esta característica es especialmente relevante para mantener la frescura de frutas, verduras, lácteos y carnes durante períodos prolongados sin que la ubicación específica dentro del refrigerador afecte la conservación de los alimentos.

El acabado acero inoxidable mate ofrece dos ventajas prácticas frente al acero convencional brillante: mayor resistencia a las huellas dactilares durante el uso cotidiano (característica importante en hogares con niños que abren constantemente el refrigerador) + estética moderna que integra el equipo con decoraciones contemporáneas de cocina sin destacar excesivamente. La limpieza superficial se realiza con paño húmedo suave y agua tibia sin necesidad de productos especializados.

Entre sus características destacan:

Capacidad 14 pies cúbicos

Marca Mabe modelo RME360PVMRM0

modelo Configuración Top Mount (congelador arriba)

(congelador arriba) Acabado acero inoxidable mate antihuellas

Sistema No Frost de deshielo automático

de deshielo automático Multi Air Flow para temperatura uniforme

para temperatura uniforme Iluminación LED interior

interior Parrillas ajustables de cristal templado antiderrame

de cristal templado antiderrame Cajón para verduras con control de humedad

con control de humedad Compartimentos para lácteos en puerta

Fábrica de hielos manual

manual Voltaje 127V estándar

Por tratarse de un electrodoméstico voluminoso, también conviene medir el espacio disponible en la cocina antes de hacer el pedido. Las dimensiones aproximadas son 68 centímetros de ancho, 165 de alto y 68 de profundidad, además de verificar el ancho de la puerta principal del inmueble para la entrada del equipo.

Garantía oficial Mabe México

El refrigerador cuenta con garantía oficial Mabe México cubriendo defectos de fabricación del sistema de refrigeración, compresor, sistemas electrónicos internos, parrillas, cajones y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar del segmento incluye un año en partes generales y período extendido en el compresor Mabe según política vigente del fabricante.

Mabe cuenta con red nacional de centros de servicio autorizados en las principales ciudades del país y línea telefónica de atención al cliente para gestión de garantías y soporte técnico posterior a la compra. Se recomienda contratar servicio de instalación profesional certificado para preservar la vigencia de la garantía oficial.

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